Sarıgül soruşturmasında 11 tahliye
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Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında karar çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılık işlemleri sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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