‘Finansal 15 Temmuz’la karşı karşıyayız

Buğra Kardan İstanbul

İngiltere’nin ve İsrail’in planlayıcısı olduğu fon skandalını kullanarak hem içeriden hem dışarıdan ekonomiye duyulan güveni sarsmaya girişmeleri bu hevesi ortaya koyarken işin içinden FETÖ iltisaklı isimlerin çıkması, milyonlarca doların off shore rotalarına yönlendirilmesi finansal 15 Temmuz’un sahneye konduğunu tescilledi. Toplum, dönen dolapları anlamaya başlarken, Türkiye’yi hedef alan kirli planı Erdoğan’ın kararlılığının bozacağına duyulan inanç kuvvetlendi.

FETÖ İBLİSİ FONDA DA ÇIKTI

FETÖ irtibatlı Selim Dağbaşı ve Ufuk Akkafa’nın fon vurgunundan tutuklanmasıyla, Londra’ya 29.2 milyon sterlin kaçırıldığının belirlenmesiyle, İsviçre’de dönen para trafiğinin 46.8 milyon sterlin olduğunun saptanması, dolarların siyonist Rotschild’e aktığının anlaşılması, gerek Bahreyn’in gerek Dubai’nin gerek Lüksemburg’un gerek Virjin Adaları’nın virman için kullanıldığının belgelenmesiyle ekonomik darbe girişimini yönetenler açığa çıkarken, Erdoğan’ın hain akını püskürtme adına yapacağı hamlelere odaklanıldı.

KOMPLOLAR HİÇ BİTMEDİ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, şunları söyledi: “Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana komplolarla karşı karşıya. Şer odaklarının terör örgütlerini kullanarak Türkiye’ye oynadığı oyunlar ortada. FETÖ ve PKK, 3-5 günlük projeler değil, 40-50 yıllık projelerdi. Farklı kulvardan yürütüldüler ve ülkenin başına belâ edildiler. FETÖ, düşünen beyinleri mankurtlaştırdı. PKK ise düşünen beyinleri yok etme yoluna gitti. Şükür ki terör bitme noktasına geldi. Şer odakları şimdi de insanların keselerine dokunacak projeyi devreye almaya yöneldiler. Kimi arkadaşlarımızı da menfaatlendirerek saflarına çektiler. Böylece karşımıza fon hadisesi çıktı. İngiltere’nin, İsrail’in, FETÖ’nün ardında bulunduğu bu hadisenin finansal 15 Temmuz olduğu açık. Paraların döndürüldüğü, yollandığı yerler belli. FETÖ’cülerin sosyal ağ mecralarından yaptıkları provokasyonlar da öyle. Tüm bunlardan bile kirli projenin kimlere ait olduğunu, nerelerde planlandığını anlamak mümkün. Allah’ın izniyle ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın dirayetiyle bu komplo, kumpas da çökertilecek. 27 Nisan e-muhtırası, AK Parti’ye yönelik kapatma davası hatırımızda. Gezi kalkışması, MİT tır’ları ihaneti, 15 Temmuz kalkışması da belleğimizde. Tüm bu olaylardan AK Parti güçlenerek çıktı. Halkın desteğini aldı.

BU HAYASIZCA AKIN BİTECEK

“Tabii 15 Temmuz’da başarılı olamayanlar, ‘Şimdi ne yapalım’ diye düşündüler ve çareyi ekonomik darbeye girişmekte buldular. Fon meselesiyle ülkemizi karşı karşıya bıraktılar.

Mesele, mağdur bir kitle meydana getirdi. Özgür Özel ve ekibi, fon hadisesini kullanmaya başladı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı hadisenin üstüne gidileceğini belirtti; ki gidiliyor. YP ise otelde havluyla yakalanana kol kanat geriyor. Elbette ki ihmalde bulunanlar, menfaatlenenler ve menfaatlendirenler de olmuş. Neticede bu finansal kumpas. İnşallah bu akınlar da akim kılınacak.”