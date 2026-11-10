Ahmet Hakan, fon soruşturmasının gidişatını yazdı! Sorumlular cerrahi bir titizlikle hesap veriyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, fon soruşturmasına dair son durumu köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları kaydetti: “Şu ana kadar 121 kişi tutuklanmış fon olayıyla ilgili olarak. Haklarında başka adli işlemler yapılanları saymıyorum. Tutuklananlar, öyle kıyıda köşede kalmış isimler değil. Her biri ya önemli siyasetçi ya da önemli bürokrat. Şöyle bir bakalım tutuklanan önemli isimlere... Fatma Betül Sayan Kaya: Bakanlık yaptı. AK Parti’de üst düzey görevdeydi. Ertan Aydın: AK Parti’den milletvekiliydi. Partinin kampanyalarında etkin rol aldı. Mustafa Aksu: Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevi yaptı. Korkmaz Enes Ergün: Borsa İstanbul’un Genel Müdürüydü. Erkan Kilimci: Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcısıydı. Abdülkadir Özkan: Başbakanlık başdanışmanlığı yaptı. Taha Çakmak: Türkiye Sigorta Genel Müdürüydü. Gürol Sami Özer: Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısıydı. Erman Çete: SPK’da daire başkanıydı. Eren Yeşilyurt: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörüydü. Enver Usca: SPK’da başkanvekili görevindeydi. Ercan Urkan: SPK’da daire başkanıydı. Mustafa Alper Taş: BDDK’da daire başkanıydı. Bilal Soysal: BDDK’da daire başkanıydı. Muhammet Erişen: BDDK’da başkan yardımcısıydı. Murat Yönaç: Adil Katılım Bankası Genel Müdürüydü. Liste böyle uzayıp gidiyor. Peki bu listenin mesajı ne? Üç önemli mesajı var: BİR: Kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. İKİ: Kimin sorumluluğu varsa önünde sonunda mutlaka bu listeye dahil olur. ÜÇ: Hangi makama gelmiş olursa olsun yanlış yapan gider. Bu liste daha da uzayacak yani. Fakat yavaş yavaş. Fakat sindire sindire. Fakat yeni bulgular ve bağlantılarla. Kısacası... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi: Cerrahi bir titizlikle”