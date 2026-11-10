“Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?” Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest!

Bakan Gürlek, YP'li Özer’in İBB’deki kara para soruşturmasındaki şaibeli rolünü ve hakkındaki somut beyanları Meclis gündemine taşıyarak gerçekleri tek tek yüzüne vurdu.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeleri hatırlatan Gürlek, şunları söyledi:

“Adem Soytekin hem soruşturmada hem mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki: ‘6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Florya'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu operasyon yapılacak tedbir alın dediğinde bu paraları o gün o akşam, Turan Taşkın Özer'in evine götürdük’ diyor. Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi.”

"Emaneten Paraları Evine Taşıdın, Dokunulmazlığa Sığındın"

Soruşturmadaki tek ifadenin bu olmadığını, Yakup Öner’in de duruşmada Özer’in 'para kuleleri' sürecindeki rolünü açıkça dile getirdiğini belirten Bakan Gürlek, Özer’in vekillik zırhının arkasına saklandığını ifade etti:

“Yakup Öner ne diyor biliyor musunuz duruşmada? ‘Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Turan Taşkın Özer de vardı’ diyor. Sen o gün emaneten paraları evine taşıdın, milletvekili dokunulmazlığından yararlandın.”

Bakan Gürlek’ten Meydan Okuma: "Var Mısın?"

Hakkında fezleke düzenlenen Özer’in meclis kürsüsünde çamur atma siyaseti yapmasına müsaade etmeyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, laf kalabalığına son vererek tarihi bir rest çekti:

“Turan Taşkın Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım dokunulmazlığı. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benimkini de kaldıralım. Var mısın?”

Bakan Gürlek’in bu net ve kararlı duruşu karşısında, iddialarla gündem saptırmaya çalışan YP kanadının ve Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlık çağrısına nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.