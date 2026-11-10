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Gündem “Tüccarlık” buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı
Gündem

“Tüccarlık” buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı

Yeniakit Publisher
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"Tüccarlık" buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı

Yıllardır her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün adını siyasi rant ile tiraj kapısı haline getiren, Atatürkçülük maskesi altında kitleleri manipüle eden Sözcü gazetesi, 10 Kasım'da gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözcü gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümüne denk gelen 10 Kasım tarihli nüshasında, birinci sayfasında tek bir anma cümlesine, görsele ya da alt başlığa dahi yer vermeyerek okurlarını şaşkına çevirdi.
Yıllarca samimiyetsiz bir söylemle Atatürk tüccarlığı yapan ve Kemalist yayın çizgisiyle bilinen gazetenin, bu kritik günde sayfalarını tamamen güncel siyasi tartışmalara ayırması "İstismarcılık buraya kadarmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

 


Sayfalarından Atatürk'ü tamamen silen gazetenin bu ikiyüzlü tutumu, tiraj ve ticaret odaklı yayıncılık anlayışlarının da ne kadar sığ olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Yorumlar

Ahmet

Sözcü sizden daha iyi hizmet ediyor ak Parti'ye. Sizi okuyanın ak parti dışında birine oy vermesi zaten imkansız. Sozcunun ipi ise derinlerde kritik anlarda önemli dokunmalar yapıyor.
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