“Tüccarlık” buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı

Sözcü gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümüne denk gelen 10 Kasım tarihli nüshasında, birinci sayfasında tek bir anma cümlesine, görsele ya da alt başlığa dahi yer vermeyerek okurlarını şaşkına çevirdi.

Yıllarca samimiyetsiz bir söylemle Atatürk tüccarlığı yapan ve Kemalist yayın çizgisiyle bilinen gazetenin, bu kritik günde sayfalarını tamamen güncel siyasi tartışmalara ayırması "İstismarcılık buraya kadarmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.



Sayfalarından Atatürk'ü tamamen silen gazetenin bu ikiyüzlü tutumu, tiraj ve ticaret odaklı yayıncılık anlayışlarının da ne kadar sığ olduğunu bir kez daha kanıtladı.