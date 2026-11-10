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Gündem Karagül: Batı desteğini çekse bir haftalık işi var: ‘Hiçbir ülke ve lider İsrail’in yolunda gitmemeli’
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Karagül: Batı desteğini çekse bir haftalık işi var: ‘Hiçbir ülke ve lider İsrail’in yolunda gitmemeli’

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Karagül: Batı desteğini çekse bir haftalık işi var: ‘Hiçbir ülke ve lider İsrail’in yolunda gitmemeli’

Bugünkü yazısında; “İsrail Türkiye ölçeğinde bir ülke değil. Batı desteği kesildiği anda ‘bir haftalık’ bir devlettir” diyen Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül, “Artık Batı dünyası için de İsrail üzerinden bölgeyi dizayn etme tarihi bitmiştir. Onların da İsrail’e ihtiyacı kalmamıştır” görüşünü dile getirdi.

İbrahim Karagül şunları yazdı: “ABD ve Batı dünyasının daha büyük sorunlarla yüzleştiği ve bu sorunların büyüyeceğinin açığa çıktığı bir dönemde İsrail için bir ‘varoluş krizi’nin başlayacağı açıktır. Türkiye açısından ‘20. yüzyıl için kurulan bir Garnizon’dur ve siyasi ömrü bitmiştir. Dolayısıyla İsrail için ‘elini çabuk tutma’, ‘infial uyandırıcı bir hareket’le kendini yeniden Batı için anlamlı hale getirme dışında seçenek kalmamıştır. Kim bilir, bunu belki de Türkiye ile doğrudan bir savaş başlatarak bir intihar saldırısına dönüştürecektir!

Netanyahu, soykırım üzerinden bir dünya inşa etti. Seçimi kazanamadı ama İsrail için soykırım ve şiddet süreklidir, kim gelirse gelsin devam edecektir. Öyleyse, insan tarihinde bir sapma olan İsrail’in temel politikaları ile bir yüzleşme olacaktır. Dünya, bu soykırım ekibini cezalandırıyor.

Netanyahu kazanamadı. Trump ağır bir yenilgi aldı. Brezilya’da, Sırbistan’da İsrail yanlıları kaybetti. Avrupa’daki gelecek seçimleri de böyle olacak. İnsanlık soykırımın küreselleşmesini reddediyor. Trump yönetimi, ABD’deki seçim yenilgisini İsrail yanlısı olmaya, İsrail için İran’a savaş açmaya bağladı. Bu halde hiçbir ülke ve lider, İsrail’in yolunda gitmemeli.”

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Yorumlar

Vay vay

Kim işini bitirecek Yahudi katillerin.Orta Doğuda bütün Müslüman ülkeler ve liderleri israilden acayip korkuyor, İran hariç..
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