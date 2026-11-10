Vesayetçilerde sivil anayasa paniği

YÖK’e bağlı bir devlet üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, tıpkı İstanbul 1 No’lu Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal gibi vesayetçi açıklamalarda bulundu. Postal düşkünü Cumhuriyet gazetesine konuşan Boyunsuz, iktidarın yeni anayasa ve öne alınmış seçim tartışmalarıyla Erdoğan sonrası dönemi güvence altına almak istediğini iddia ederek, buram buram vesayet kokan şu cümleleri kullandı: “Kamu kaynağını yağmalayan gruplar rejimde hayatta kalabilmek için geçiş dönemi Anayasası istiyor. Mevcut antidemokratik koşullarda, toplumsallaşmayan ve hukukun dolanıldığı bir sürec iç barışı zedeler. 8 yıl önce birçok yerini yazdıkları anayasayı tekrar değiştirmeye çalışıyorlar. Süreç dolayısıyla vatandaşlık ve resmi dil maddelerini işin içine katabilirler. Yüzde 20’lerdeki AKP, devletin kurucu kodları ve değerleriyle oynayamaz. Ulus devlet devrimi ile oluşan temel ve kimlik dayatmalarla kaldırılıp değiştirilemez.”

TÜRKİYE’YE YAKIŞAN SİVİL ANAYASA

Millet karşıtı hezeyanları Akit’e değerlendiren TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat ise şunları söyledi: “Bu açıklamalar yok hükmündedir! Kendi siyasi görüşünü hukuki bir kılıf altında kamuoyuna sunmak, en basit tabiriyle, bu kişinin hukuktan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Anayasamızın nasıl değiştirileceğine ilişkin hükümler, Anayasanın 175’inci maddesinde açıkça düzenlenmiştir. 400 milletvekilinin desteğiyle de geçen bir anayasanın, nihayetinde halkımızın onayına sunularak yürürlüğe girmesi yönünde AK Parti’nin güçlü bir iradesi söz konusudur. Referandumdan sonra yeni anayasa yürürlüğe girecektir. Her görüşten, her fikirden insanın temsil edildiği bir Meclisimiz bulunmaktadır. İnşallah bu dönemde, geçmişte askeri darbelerin ürünü olarak ortaya çıkan anlayışa son verilecek ve milletimizin iradesini esas alan yeni bir anayasa hayata geçirilecektir. Bugüne kadar yapılan anayasalarda, kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde, sandıktan çıkan iktidarın zapturapt altına alınmasına odaklanılmış, milli egemenliğin ve milli iradenin bürokratik oligarşi eliyle nasıl sınırlandırılacağı tasarlanmıştır. İşte bu nedenle, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, milli iradeyi esas alan, millet ile devlet arasındaki birlik ve bütünleşmenin ahdi temelini oluşturan yeni bir anayasa yapmamız elzemdir. Türkiye’nin demokratik olgunluk seviyesine yakışan, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı milletimize kazandırmamız gerekmektedir.”

MİLLET DÜŞMANI GÖRÜŞLER

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı da şunları dile getirdi: “Ak Parti iktidarı milletle yol yürümenin adıdır. Yani gücünü milletten alan bir siyasi hareket olup tüm hukuksuz girişimlere rağmen millete iradesine başvurarak siyaset yapmaya devam etmektedir. Bu bakımdan AK Parti siyasetinde kendini korumak için kanunu dolanmak gibi hukuksuz bir koruma kalkanı oluşturacağı iddiası tamamen haksız bir iftiradan başka bir şey değildir. Bu iddia sahipleri kendi hukuksuzluklarına aradıkları kılıfları, AK Parti mensupları üzerine yapıştırmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu kafalara karşı Anadolu irfanı geçit vermemektedir. Her seçim döneminde bu ispatlanmıştır. Diğer önemli bir konuda Meclisin anayasa yapması ve anayasayı değiştirmesi konusundaki yetkisini tartışma konusu yapma girişimleridir. Anayasanın 87. maddesinde TBMM’nin görevleri açıkça ifade edilmiştir. Kanun yapmak yani anayasa değişiklikleri de dahil kanunu yapmak Meclis’in asli görevidir. Yine onlarca kez anayasa değişikliği yapan TBMM’nin anayasa yapamayacağı iddiası ancak bir siyasal angajmanla açıklanabilir. Zorlamalı yorumlarla TBMM’nin kanun yapma, anayasa değişikliklerini ve anayasa hazırlama ve yapma yetkisini kısıtlama girişimleri ancak bir siyasi ajandayla açıklanabilir. Bir hukukçunun bu şekilde daraltılmış bir yorumla Meclisin görevlerini sınırlama hatta yok etme girişimi kabul edilemez. Bir hukuki görüş olarak da tanımlanamaz. Bu durum ancak ve ancak mevcut siyasi ortamdan kaos içindeki ana muhalefete malzeme sunma çabası olarak görülebilir. Kendi siyasal angajmanını hukukun genel prensipleri olarak dayatmak ve dikte etmek de asla kabul edilemez.”