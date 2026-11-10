  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yuh artık David! Karısına işe gidiyorum dedi, gidip başkasıyla evlendi Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek? Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı “Tüccarlık” buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı Karagül: Batı desteğini çekse bir haftalık işi var: ‘Hiçbir ülke ve lider İsrail’in yolunda gitmemeli’ Kemalist zihniyetin okullardaki skandal ritüeli: Masum çocukların zihnini zehirliyorlar “Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?” Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest! Suç örgütü üyesinden pişkin savunma! ‘Bodrum’da tatildeydim’ dedi, serbest bırakıldı Ahmet Hakan, fon soruşturmasının gidişatını yazdı! Sorumlular cerrahi bir titizlikle hesap veriyor
Dünya Nedeni pes dedirtti! 250 kişi dev heykeli 18 santimetre itmek için toplandı
Dünya

Nedeni pes dedirtti! 250 kişi dev heykeli 18 santimetre itmek için toplandı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

ABD’nin Chicago kentinde yüzlerce kişi, kentin simgelerinden Cloud Gate heykelini yaklaşık 18 santimetre sola kaydırmak için Millennium Park’ta toplandı. Bu kadar insanın alanda toplanma sebebi ise bir hayli ilginç....

ABD Chicago’da pazar günü ilginç bir olay yaşandı. Yüzlerce kişi, “The Bean” olarak bilinen ünlü Cloud Gate heykelini yerinden oynatmak için aynı anda güç uyguladı. Etkinliğin organizatörleri, heykelin sağ tarafının altında gizli bir kapı bulunduğunu ve içeride mahsur kaldığı öne sürülen kişiye ulaşabilmek için yapının sola kaydırılması gerektiğini savundu.

 

“18 santimetre sola kaydırmamız gerekiyor”

Kent genelinde ve internette yayılan ilanlarda, “The Bean’i 7 inç sola taşımamız gerekiyor” çağrısı yapıldı. Yüzlerce kişinin Pazar günü öğle saatinde alanda toplanması istendi. Etkinliğin duyurusunda, heykelin içinde bir adamın mahsur kaldığına dair daha önce de gündeme gelen mizahi teoriye gönderme yapıldı. Organizatörler, heykelin altındaki olası bir kapağa ulaşılması halinde içerideki kişiye yiyecek ve ihtiyaç malzemesi verilebileceğini ileri sürdü.

Topluluk bir süre heykeli itmeye çalıştı. Organizatörlerden biri önce heykelin az da olsa hareket ettiğini söyledi ancak daha sonra Cloud Gate’in aslında hiç yerinden oynamadığını açıkladı.

 

Amaç heykeli gerçekten taşımak değildi

Katılımcılar da etkinliğin gerçek amacının heykeli yerinden oynatmak olmadığını kabul etti. Etkinliğe katılan bir öğrenci, herkesin heykelin hareket etmeyeceğini bildiğini, asıl amacın insanların bir araya gelmesi ve eğlenmesi olduğunu söyledi.Cloud Gate, sanatçı Anish Kapoor tarafından tasarlandı ve 2004 yılında Millennium Park’a yerleştirildi.

Bilim dünyasını şaşırtan vaka! Sabah ilk kimi görürse gün boyu tüm yüzler ona benziyor
Bilim dünyasını şaşırtan vaka! Sabah ilk kimi görürse gün boyu tüm yüzler ona benziyor

Dünya

Bilim dünyasını şaşırtan vaka! Sabah ilk kimi görürse gün boyu tüm yüzler ona benziyor

Mars’ın taşında beklenmedik sır! Lazer incelemesinde "yakut" izi bulundu
Mars’ın taşında beklenmedik sır! Lazer incelemesinde “yakut” izi bulundu

Dünya

Mars’ın taşında beklenmedik sır! Lazer incelemesinde “yakut” izi bulundu

Okyanusun dibinde inanılmaz keşif! Bu canlının içinde başka bir tür yaşıyor
Okyanusun dibinde inanılmaz keşif! Bu canlının içinde başka bir tür yaşıyor

Dünya

Okyanusun dibinde inanılmaz keşif! Bu canlının içinde başka bir tür yaşıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada
Dünya

ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Washington yöneti..
Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!
Gündem

Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddialar ve sorulan cevapsız sorular sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırd..
Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"
Gündem

Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"

Hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" gibi hepsi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23