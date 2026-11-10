Nedeni pes dedirtti! 250 kişi dev heykeli 18 santimetre itmek için toplandı

ABD Chicago’da pazar günü ilginç bir olay yaşandı. Yüzlerce kişi, “The Bean” olarak bilinen ünlü Cloud Gate heykelini yerinden oynatmak için aynı anda güç uyguladı. Etkinliğin organizatörleri, heykelin sağ tarafının altında gizli bir kapı bulunduğunu ve içeride mahsur kaldığı öne sürülen kişiye ulaşabilmek için yapının sola kaydırılması gerektiğini savundu.

“18 santimetre sola kaydırmamız gerekiyor”

Kent genelinde ve internette yayılan ilanlarda, “The Bean’i 7 inç sola taşımamız gerekiyor” çağrısı yapıldı. Yüzlerce kişinin Pazar günü öğle saatinde alanda toplanması istendi. Etkinliğin duyurusunda, heykelin içinde bir adamın mahsur kaldığına dair daha önce de gündeme gelen mizahi teoriye gönderme yapıldı. Organizatörler, heykelin altındaki olası bir kapağa ulaşılması halinde içerideki kişiye yiyecek ve ihtiyaç malzemesi verilebileceğini ileri sürdü.

Topluluk bir süre heykeli itmeye çalıştı. Organizatörlerden biri önce heykelin az da olsa hareket ettiğini söyledi ancak daha sonra Cloud Gate’in aslında hiç yerinden oynamadığını açıkladı.

Amaç heykeli gerçekten taşımak değildi

Katılımcılar da etkinliğin gerçek amacının heykeli yerinden oynatmak olmadığını kabul etti. Etkinliğe katılan bir öğrenci, herkesin heykelin hareket etmeyeceğini bildiğini, asıl amacın insanların bir araya gelmesi ve eğlenmesi olduğunu söyledi.Cloud Gate, sanatçı Anish Kapoor tarafından tasarlandı ve 2004 yılında Millennium Park’a yerleştirildi.