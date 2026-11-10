Okyanusun dibinde inanılmaz keşif! Bu canlının içinde başka bir tür yaşıyor

Okyanusun kilometrelerce altındaki yaşam, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Avustralya’nın güneyindeki Büyük Avustralya Körfezi’nde toplanan örnekleri inceleyen araştırmacılar, deniz kestanesinin yemek borusuna yerleşmiş daha önce bilinmeyen bir yumuşakça türü tespit etti. Yeni türe “Vaticinaria gulicola” adı verildi.

Deniz kestanesinin içinde bulundu

Yeni tür, düzensiz deniz kestanelerinden Carnarechinus clypeatus’un sindirim sisteminde ortaya çıktı. Araştırmacılar ilk olarak derin denizden çıkarılan çift kabukluların yaşam biçimini anlamaya çalıştı. Bazı örneklerin ince ve kaygan tüplerin içinde bulunması üzerine yapılan incelemede, bu yapıların deniz kestanesinin yemek borusuna ait olduğu belirlendi. DNA incelemeleri de çift kabukluların bulunduğu dokunun Carnarechinus clypeatus türüne ait olduğunu doğruladı.

Neredeyse 5 bin metre derinlikte yaşıyor

Vaticinaria gulicola’nın şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 992 ile 5 bin 81 metre arasındaki derinliklerde yaşadığı tespit edildi. Yeni türün kabuğu ince, hafif saydam ve oldukça şişkin bir yapıya sahip. Boyu 19,1 milimetreye kadar ulaşabiliyor. Bu ölçü, aynı gruptaki birçok türle karşılaştırıldığında dikkat çekici derecede büyük kabul ediliyor.

Yemeğini de ev sahibinden sağlıyor olabilir

Deniz kestanesi, deniz tabanındaki organik madde bakımından zengin tortuları tüketiyor. Araştırmacılar, çift kabuklunun da bu beslenme biçiminden yararlanmış olabileceğini düşünüyor. Canlının vücudundaki bazı yapılar, suyun ve besin parçacıklarının süzülmesine uygun özellikler taşıyor. Bu durum, deniz kestanesinin sindirim sistemindeki sürekli besin akışının yeni tür için avantaj sağlamış olabileceğine işaret ediyor. Aynı deniz kestanesinde farklı büyüklüklerde bireylerin bulunması ise türün burada çoğalabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

150 yıllık örneklerde de benzerleri çıktı

Araştırma sırasında eski bilimsel koleksiyonlar da yeniden incelendi. 1872 ile 1876 yılları arasında düzenlenen Challenger Seferi sırasında toplanan bir deniz kestanesi örneğinin yemek borusunda da aynı cinse ait çift kabuklular bulundu. Bu canlıların yaklaşık 150 yıldır müze örneklerinin içinde fark edilmeden kaldığı anlaşıldı. Geçmişte yapılan başka derin deniz araştırmalarında da deniz kestanelerinin bağırsaklarında benzer canlılara rastlandığı kayıtlara geçti.