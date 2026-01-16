  • İSTANBUL
Dünya Moskova'dan İngiltere ve ABD'ye şok rest: "Gördüğümüz yerde vuracağız!"
Moskova'dan İngiltere ve ABD'ye şok rest: "Gördüğümüz yerde vuracağız!"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya gönderilecek yabancı birliklerden Grönland pazarlığına, İran yaptırımlarından Suriye’deki gerilime kadar pek çok konuda Batı’ya sert mesajlar gönderdi. Zaharova, Putin’e yönelik tehditlerin "feci sonuçları" olacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

'UKRAYNA'DAKİ HERHANGİ BİR YABANCI BİRLİK MEŞRU HEDEF OLARAK KABUL EDİLECEK'

 

Ukrayna'ya askeri birlik gönderme planlarını değerlendiren Zaharova, İngiltere’yi işaret ederek,

"Ukrayna'daki herhangi bir yabancı birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek. İngiliz birlikleri de istisna olmayacak" dedi.

İngiltere’nin krizin barış sürecini baltaladığını belirten sözcü, Londra yönetimini eşit diyaloğa çağırdı.

"FECİ SONUÇLARI OLACAK"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in Başkan Putin’e yönelik "savaş suçlusu" ithamları ve kaçırılma senaryolarına değinen Zaharova, nükleer güç vurgusu yaparak uyardı: "Nükleer güce sahip ülke liderine yönelik bu tür eylemlerde bulunma yönündeki girişimlerin feci sonuçları olacak." Zaharova ayrıca İngiltere’nin gemilere el koyma planlarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olacağını belirtti.

ARKTİKA VE GRÖNLAND MESAJI

ABD Başkanı Trump’ın Grönland planlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Zaharova,

Danimarka’nın ABD karşısında "boyun eğen" tavrını eleştirdi. Arktika bölgesindeki Rus çıkarlarının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden sözcü,

"Arktik'te Rus çıkarlarını görmezden gelme yönündeki girişimler cevapsız kalmayacak.

Bu geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak" şeklinde konuştu. Bölgenin NATO tarafından askerileştirilmesinin endişe verici olduğunu ekledi.

İRAN VE SURİYE'DEKİ GERİLİM

ABD’nin İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük tarifesi uygulama kararını "gayrimeşru" olarak niteleyen Zaharova, Rusya’nın üçüncü ülkelerin tehditlerine göre değil, ulusal çıkarlarına göre hareket edeceğini vurguladı.

Suriye’nin kuzeyindeki ve Halep’teki durumu da endişeyle takip ettiklerini belirten Zaharova, çözümün ancak Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ve etnik gruplar arası diyalogla mümkün olduğunu savundu.

