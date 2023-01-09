Montella'dan Fenerbahçelileri sevindirecek açıklama!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Samet Akaydın ve Hulk'un transferleri hakkında konuştu.

Süper Lig 18. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Vincenzo Montella'nın ekibi Adana Demirspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Başakşehir oldu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1'lik Başakşehir mağlubiyetini değerlendirdi.

Vincenzo Montella, "Bu sahada bu kadar mükemmel bir futbol oynamak zor. Bütün futbolcularım mükemmel performans gösterdi. 4-5 tane pozisyon da yakaladık. Onlarda üzüntüm tamamlayamamamız ve elimiz boş dönmemiz. Sonrasında şanssız bazı pozisyonlar vardı bizim aleyhimize dönen." ifadelerini kullandı.

Maçtaki tartışılan pozisyonları değerlendiren Montella, "Bir senedir buradayım. Birileri bana hem penaltı pozisyonunu anlatması gerekiyor hem de ikinci golde hakeme çarpan bir top var. Drippling yiyen bir Belhanda var. Defansif aksiyon yapılıyor topa yetişiyor ama hakeme çarptığı için rakibe avantaj sağlanıyor. Benim takımımın sürekli bu kadar fazla pozisyonlardan eksik kalmasını anlamıyorum. Birileri bunu anlatsın. Çünkü devam etme gücü bile bulmak bazen çok zorlanıyor." dedi.

"Samet de olmayacak"

Vincenzo Montella, "Samet'in Fenerbahçe'ye gideceği ve Adana Demirspor'un Hulk ile anlaşacağı yönünde haberler var?" sorusuna ise, "Bu seviyelerde kalmak istiyorsak hamlelerimizi yapmamız lazım. Bir dahaki maçta Belhanda ve Kevin cezalı. Samet de olmayacak." cevabını verdi.