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İSLAM Moldovalı anne 3 oğluyla birlikte Müslüman oldu
İSLAM

Moldovalı anne 3 oğluyla birlikte Müslüman oldu

Bursa'da yaşayan Natalie Nicolae isimli Moldovalı kadın, internetten araştırıp edindiği bilgiler sonrası 3 oğluyla birlikte Müslüman oldu. Natalie Deniz ismini alırken, oğlullarının isimleri de değişti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 10:21:00 -
Moldovalı anne 3 oğluyla birlikte Müslüman oldu

İznik'te Moldovyalı aile internette gördüğü İslam dininden etkilendi. 40 yaşındaki Natalia Nicolae Deniz, oğulları 5 yaşındaki Robert Mustafa, 9 yaşındaki Antrian Yusuf, 11 yaşındaki Nikolas ise Ömer isimlerini aldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldular. İlçe merkezinde bulunan Eşrefzade Camisi'nde Müslüman olan ve ismini değiştiren anne Natalia'nın mutluluğu görülmeye değerdi. İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş İslam dini ile ilgili temel bilgilerin bulunduğu çeşitli kitaplar, çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

3 çocuğuyla birlikte Müslüman olan anne Deniz Nicolae, ''4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e yerleştim. Allah izin verirse bayramdan sonra çocuklarımın sünnetini de yaptıracağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum, duyguluyum. İnternetten araştırdım, anladım ki tek hak din İslam bu dünyada. Vesile olan herkese teşekkür ederim'' dedi.

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