Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek. Ayrıca, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'de olacak.
Ziyaretle ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptı.
Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
LİDERLERE BM ÇAĞRISI
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ABD’de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programları teşrif etmeleri de öngörülmektedir."
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini açtı: Vizyonsuz muhalefet 'ne gerek var' diyordu! İstanbul Havalimanı bugün dünya lideri
Gündem
571 şehit yakını ve gazi daha kamuya atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Terör endüstrisinin hortumlarını tek tek keseceğiz