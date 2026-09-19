Canlı anlatım! Dev maçta heyecan dorukta: Trabzonspor 1-0 önde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin günlerdir heyecanla beklediği dev derbide Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray karşısında 4. Dakika Salah’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
4. dakika: Kendi orta sahasında aldığı topu rakip kaleye kadar götüren Mohamed Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çeken Mısırlı futbolcu fileleri havalandırdı.
1. dakika: Papara Park'ta oynanan dev mücadelede hakem Batuhan Kolak ilk düdüğü çaldı. Maça ev sahibi başladı.