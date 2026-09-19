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Spor Canlı anlatım! Dev maçta heyecan dorukta: Trabzonspor 1-0 önde
Spor

Canlı anlatım! Dev maçta heyecan dorukta: Trabzonspor 1-0 önde

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Canlı anlatım! Dev maçta heyecan dorukta: Trabzonspor 1-0 önde

Türkiye’nin günlerdir heyecanla beklediği dev derbide Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray karşısında 4. Dakika Salah’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

4. dakika:  Kendi orta sahasında aldığı topu rakip kaleye kadar götüren Mohamed Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çeken Mısırlı futbolcu fileleri havalandırdı.

1. dakika: Papara Park'ta oynanan dev mücadelede hakem Batuhan Kolak ilk düdüğü çaldı. Maça ev sahibi başladı.

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