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Ekonomi SPK’dan fon tasfiyelerine ek süre! Üst sınır 6 ay oldu
Ekonomi

SPK’dan fon tasfiyelerine ek süre! Üst sınır 6 ay oldu

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SPK’dan fon tasfiyelerine ek süre! Üst sınır 6 ay oldu

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edileceği duyurulan yatırım fonları için belirlenen azami süreyi iki katına çıkardı. Fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak tasfiye süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı.

SPK’nın 17 Eylül’de duyurduğu fon tasfiye usul ve esasları, yeni ilke kararlarıyla değiştirildi. Düzenlemeyle birlikte, daha önce en fazla 3 ayda tamamlanması öngörülen tasfiye işlemleri için 6 aylık süre tanındı.

131 FONUN TASFİYE SÜRECİNİ KAPSIYOR

Kurul, 17 Eylül tarihli kararında 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreçleri yürütmek üzere Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmişti.

İlk kararda tasfiyenin tamamlanması için azami 3 ay öngörülürken, fon portföylerinin yapısı ve piyasalardaki gelişmeler süre uzatımında belirleyici oldu.

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Yorumlar

sdk

haram olan borsaya yönlendırıldı vatandaş ve sonunda patladı
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