Model ve modern bir ilçe Onikişubat

Merkezde ve kırsalda herkesin erişebileceği şekilde spor, sanat, sosyal, eğitim ve kültür alanlarında verdiği hizmetle örnek bir belediye olmayı başarmış durumda Onikişubat. Aynı zamanda down sendromlular ve engelli bireyler için iki ayrı merkezi de ilçesine kazandırarak her kesimden bireye hizmet ulaştırabilmiş.

Birçok yatırım yaptı

“Bizim için eğitim, her türlü projenin önündeydi ve bu alanda da birçok yatırım yaparak ilçemize kazandırdık” diyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek sözlerine şöyle devam etti: “Yurtlarıyla birlikte 6 okulu yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü’müze devrettik. Merkezde ve kırsalda toplamda 72 adet Bilgi ve Kültür Evini çok amaçlı salonlarla hizmete sunduk. İlçemizde bulunan tüm 1. sınıf öğrencilerine ‘Kitaplar Devletten, Okul Çantası ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi’nden’ projesi kapsamında 70 bin okul çantası, kırtasiye seti, beslenme çantası ve su matarası hediye ettik. ’Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projesiyle ilköğretim 2. sınıftan lise son sınıfa kadar il genelinde tüm öğrencilerimize 5’li setler halinde 282 bin kitabın dağıtımını yaptık. 300 bin öğrencinin sınava girdiği yarışmamızla 2,5 milyon okuma oranına ulaşıldı. Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde dar gelirli ailelerin çocukları için açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında gençlerimizin üniversite kazanmalarına yardımcı olduk.” Yarının gençlerinin bayrağı devralacakları bilinciyle yatırımlar yaptıklarını; çevreye zarar vermeden doğa dostu çalışmalar ortaya koyduklarını; yenilebilir enerjiye önem verdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, Onikişubat’ın birbirinden özel projelerle; EXPO 2023’le artık bölgesinde model olan modern bir kent haline geleceğini söyledi.

Büyük mesafeler kat edildi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “2014 yılında kurulmuş bir belediye olsak da birçok alanda yenilikler ve yatırımlarımızla büyük mesafeler kat ettik. Nüfusumuz, yerleşimimiz ve eğitim düzeyimizle şehrin en güzide ilçesiyiz. İlçemize en iyi ve en güzel hizmeti getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu ve şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş’ın değerlerini, güzelliklerini ve kültürünü dünya bilsin, tanısın istiyorduk. Bunun için neler yapabilirizi çok araştırdık ve 2018 yılında İtalya’da düzenlenen oylamaya katılarak EXPO 2023’ü şehrimizde yapmaya hak kazandık. 60 ülkenin oylarıyla belirlenen EXPO ev sahipliğimiz, katılımcı hiçbir ülkenin karşı oyu olmaksızın kabul edildi. Bir hayalimiz vardı gerçek oldu. Tabi bu müracaatımız öncesinde çok fazla araştırmamız ve hazırlıklarımız oldu.

Dev organizasyon

EXPO; kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında düzenlenen bir olimpiyattır. Yenilikçi paylaşımları, ilerlemeyi teşvik ederek işbirliğini desteklemeyi ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Günümüzde EXPO, FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyondur. 150 yıldan fazla süregelen EXPO’lar yetki sahibi kişileri, uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını, politikacıları kapsayan geniş bir kitlenin beraberce çalışmasına olanak veren ve 6 ay süren bir etkinliktir. Tanıtım, turizm ve reklam değeri olarak sağladığı imkânlar dışında EXPO 2023’ün en büyük artısı, oluşturduğumuz bu yeni yaşam alanı ile senenin 365 günü devam edecek programlar, etkinlikler ve faaliyetlerle bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak olmasıdır.”

Ekonomiye 1.2 milyon katkı

EXPO 2023, yeni gelir kaynakları üretirken uluslararası bir iş ağı oluşturarak şehir ve ülkelerin kalkınmasına imkân sağlayacak. Şehre ve bölgeye EXPO öncesinde ve sonrasında büyük bir istihdam katkısı da sunacak.

Çevre bilinci EXPO

2023 alt ve üst yapı eksikliklerinin de giderilmesinde aktif rol oynarken ulaşım, konaklama, yeme ve içme gibi hizmet alanlarında da değer kazanacak. Yeşil ve sağlıklı bir yaşam bilincini artıracak ve insanları daha iyi bir yaşam sürmeye teşvik edecek.

Marka şehir

Uluslararası işbirliği anlaşmaları, diğer EXPO şehirleri ve katılımcı ülkelerle yapılacak olan sektörel toplantılar ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek ve komşu coğrafyaya uzanan olumlu sonuçlara sahip olacak.

İlkler yaşanacak

Türkiye’nin ilk ve tek 69 bin metrekare büyüklüğünde turkuvaz rengiyle görsel güzelliğinin yanı sıra su sporlarının yapılabileceği Kristal Lagün’le birlikte 2 konsept bir arada yine dünyada ilk ve tek Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi’yle ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Rekreasyon Alan içerisinde Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ve ustaları da Arasta Kültür Merkezi’nde yerini alacak. Ayrıca 284 adet Hobi Evi’yle vatandaşlar kendilerine tahsis edilen uygun alanlarda hobilerini gerçekleştirirken hafta sonlarını verimli geçirme fırsatı bulabilecek. Gençlere hizmet verecek, son teknolojiyle donatılmış nezih ve ferah bir ortamda okuyup araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri, özel yayınların bulunabileceği bir kütüphaneyle Kahramanmaraş’a ayrı bir değer kazandırılacak. Ayrıca bu alan içerisinde müze, düğün salonları, nikâh sarayları, bitkisel heykeller, aquaparklar, tenis kortları, fitness kulüpleri, konser salonları, kafe ve restoranları gibi mekânlar yer alacak.

Ülke bahçeleri yer alacak

Bununla beraber fuar alanında 50 den fazla ülke bahçesi, 60 metre yüksekliğinde EXPO kulesi, bitkisel heykeller, Türkiye ili ve ilçeleri bahçesi, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri, üniversite bahçeleri, firma bahçeleri ve sergi alanları bulunacak. “Sen Değişirsen, Dünya Değişir” sloganıyla hizmet eden Onikişubat Belediyesi vatandaşını bilinçlendirerek sürdürülebilir çalışmalarla, EXPO 2023 vizyon projesiyle tarihe büyük bir not düşüyor ve dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. “Önce İnsan” diyerek yola çıktıklarını, örnek ve ilham verici projeleriyle Onikişubat’ı yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi başardıklarını, EXPO 2023’le de hedefledikleri dünya sahnesinde hak ettikleri yeri alacaklarının altını çiziyor, Başkan Mahçiçek. Siyasetin tecrübeli ismi Mahçiçek metropol bir ilçeye Başkanlık yapmanın hakkını veriyor.

EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş

Ana Teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlenen EXPO 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş, ülkeleri, toplulukları, halkları ve kültürleri bir araya getirecek. En az 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin Kahramanmaraş’a geleceği öngörülen dev proje, 747 bin metrekare alanda inşa edilen Rekreasyon Alanda gerçekleşecek.

Kahramanmaraş turizm koridorunda yer alacak

Nevşehir Ürgüp-Göreme’den başlayıp Şanlıurfa Halfeti’ye kadar uzanacak turizm koridoru içerisinde yer alması gereken, doğası ve güzellikleriyle saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023’le hak ettiği değere kavuşacak. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bakış açısıyla zenginleşerek, yeni turizm projelerine de imkân tanıyacak. EXPO 2023’te 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği, çocuk tiyatroları, interaktif eğitimler, çocuklar için doğa temelli eğitim, sokak eğlenceleri ve geleneksel çocuk oyunları, ülke ve şehirlerin düzenleyecekleri milli gün etkinlikleri, kültürel programlar, sanat sergileri, konserler, dans gösterileri, fuarlar, ticari faaliyetler, iş heyeti ziyaretleri ve ticari görüşmeler, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, ülke, il ile ilçeler arası yarışmalar gibi etkinlikler olacak. Bu etkinliklerle Kahramanmaraş, ülkesinde ve bölgesinde merkezi bir konum görevi görecek. Turizmin canlanmasıyla dünya basınının gözü Kahramanmaraş’a çevrilecek. Bu uluslararası organizasyona dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan insanlar, şehrin tanıtımına katkı sunarak Kahramanmaraş’ın dünya kentleri arasına girmesine imkân tanıyacak.

En büyük 2. organizasyon

Tayland, Çin, Hollanda Kore, Almanya, Katar, Avustralya, Polonya, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede düzenlenen bu dev organizasyonlar, Türkiye’de 2016 yılında sadece Antalya’da gerçekleştirilmişti. Antalya’nın ardından Kahramanmaraş da Türkiye’nin en büyük 2. organizasyonuna ev sahipliği yaparak tarihte yerini alacak.

Kahramanmaraş kazanacak

Başkan Mahçiçek, “EXPO’nun getirileri başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek bir reklam ve tanıtım vesilesi olacaktır ülkemiz ve şehrimiz adına” diye belirtiyor ve katkılarını maddeler halinde şu şekilde sıralıyor:

Uluslararası tanıtıma katkı sağlamak

Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmak

Şehrimizin kültürünü, gastronomisini, coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak

Ulusal ve uluslararası çevre problemlerini ortaya koymak ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek

Kentsel alanda yeşil yaşam alanları oluşturmak

Eko ve yeşil turizmi desteklemek

Kente yeni alt ve üst yapı kazandırmak

Kentin sahip olduğu değerleri dünyaya pazarlayarak ekonomik gücünü artırmak

Tarımsal potansiyeli ve endemik zenginliğimizi dünyaya tanıtmaktır.