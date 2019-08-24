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Model Uçak Şampiyonası’nda 7’den 70’e herkes uçak uçuruyor

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takviminde yer alan CAT-2 onaylı “İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası” Ankara’da başladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
Model Uçak Şampiyonası’nda 7’den 70’e herkes uçak uçuruyor

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takviminde yer alan CAT-2 onaylı “İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası” Ankara’da başladı.


Ankara Gölbaşı Model Uçak Pisti’nde gerçekleşen şampiyona 2 gün sürecek. Sporcular atölyelerde kendi elleriyle yaptıkları model ile yarışarak mücadele ediyor. Özel malzemeler ve ekipmanlar sayesinde yaptıkları uçaklar ile birçok yaş grubundan sporcu yarıştı. Yarışma sonucunda dereceye girenler model uçak milli takım kadrosuna dahil olacak. Yarışma 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Anadolu Kupası ile sona erecek.


Eğitmen Nihat Ermihan şampiyonaya katılımdan çok memnun olduklarını belirterek, “Her sene düzenlediğimiz Model Uçak Şampiyonasını bu yıl da burada düzenliyoruz. Geçen sene rahmetli olan İsmail beyin anısına da düzenlediğimiz için bizim için çok önemli bir şampiyona. Model uçağın bütün türlerini F-1A, B, C, H ve G hepsini uyguluyoruz burada. Arkadaşlarımız çok güzel bir organizasyon hazırladı burada yaklaşık 26 kulvarda Avrupa standartlarında bir şampiyona düzenliyor bütün hakemlerimiz dürbünlerle de kontrol ediyor ve şuan çok daha başarılı ve iyi katılım var. 80’e yakın sporcumuz var görevlilerle birlikte 160 civarında Türkiye şampiyonası için oldukça başarılı bir rakam. Yaş aralığımız yok ama gençlerimizin yanı sıra çok çok tecrübeli hocalarımız da var. Yani 60 yaş üzerinde yarışmacılarımız da bulunmakta bu iş biraz da tecrübe meselesi ve onların tecrübelerinden gençlerimiz de faydalanıyorlar. Bugün yaptığımız müsabakalar Türkiye şampiyonası ile ilgili yarın da Anadolu Kupası yapılacak. Bugün yapılan müsabakalarda seçilenler milli takımı oluşturacaklar” ifadelerini kullandı.


Milli model uçak sporcusu Yalçın Olgun bu spora çocuk yaşta başladığını belirterek, “Bu model uçakçılığın serbest uçuş dediğimiz, herhangi bir motor aksamı olmadan ve tamamen aerodinamik hava şartlarını kullanarak ısınan termal havanın kuvvetiyle uçakların yükseldiğini görüyorsunuz. Amacımız öyle bir hava şartının içine uçağımızı bırakmak ve yükselmesini sağlamak. Atölye çalışmalarını bitiren arkadaşlarımız antrenmanlarını yapıyorlar ve sonrasında icra ettiğimiz Türkiye Şampiyonası’na katılıyorlar. Okul havacılık kollarında ve özel havacılık kulüplerinde sürdürülen bir çalışma o dolayısıyla meşakkatli bir uğraş. Atölyede uçağınızı kendiniz yapacaksınız sonra kendiniz uçuracaksınız ki dünyada başka bir sporda böyle bir şey yok. Seyircisi çok fazla yok çünkü arazi şartlarında yapılıyor. Uçaklarımız yaklaşık 3 kilometre kadar ileriye gidiyor 3 dakikada. 3 tur gidiyor, 3 tur dönüyoruz, 5 raunt yani gün içerisinde yaklaşık 25 kilometre bir yol söz konusu ve sıkı bir spor aslında. Teknik, aerodinamik ve aynı zamanda meteorolojik bilgileri kullanarak elimizdeki karbon ve benzeri malzemelerle bir mühendislik bilgisi ile üretiyoruz. Son derece tekniktir ve havacılığın en hassas uçuşlarından birisidir serbest uçuş. Biz de modelciliğe önceden başlayanlar olarak bu iş bitmesin diye gençlere yönelik elimizden gelen her türlü çabayı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
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