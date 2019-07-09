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MKE Ankaragücü'nde Murat Ağcabağ başkanlığa aday oldu

- Başkan adayı Ağcabağ:- "Bu ay içinde yapılacak kongrede adaylığımı resmen açıklıyorum. Kulübün kaybedeceği bir günü dahi yok. Bir an önce harekete geçmeliyiz"- "Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır"- "Biz 35 milyon lirayı vermeyeceğiz. Bu parayı yönetimimizin tasarrufunda kullanacağız"

09 Temmuz 2019 Salı 12:47
MKE Ankaragücü'nde Murat Ağcabağ başkanlığa aday oldu


ANKARA (AA) - İş adamı Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü'nün 22 Temmuz, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 30 Temmuz'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Başkan adayı Ağcabağ, "Daha Güçlü Ankaragücü" sloganıyla başlattığı kampanyasıyla ilgili olarak Crowne Plaza Hotel'de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak başkan adaylığına ilişkin bilgiler aktaran Ağcabağ, "Bu basın toplantısını daha pozitif, daha iç açıcı koşullar altında yapmak isterdik. Yalnız şartlar pek de öyle gözükmüyor maalesef. Transfer yasağımızın olduğu, futbolcularımızın teker teker gittiği, teknik direktörümüzün olmadığı, taraftar-yönetim kopukluğu ve mevcut yöneticilerin maalesef istifaları... Böyle bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Sorumluluk alma zamanı geldi"


MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, camiada mutsuzluğun hakim olduğunu ve sorumluluk almaları gerektiğini ifade etti.

Murat Ağcabağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolun ve taraftarın içinden gelen, futbol camiasında hatırı sayılır bir çevresi olan ve futbola gönül vermiş iş adamı bir kardeşinizim. 1910 yılından bu yana Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olan, Anadolu'nun abisi konumunda bulunan kulübümüzün idari ve sportif sıkıntılar içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelinen noktada camiada çok ciddi bir mutsuzluk hakim. Sorumluluk alma zamanı geldi. Hiç kimse merak etmesin Ankaragücü'müz hak ettiği noktaya gelecektir. Sürdürülebilir ekonomik ve sportif başarı, altyapısından her yıl futbolcu çıkartabilen, hem kendisine, hem de Türk futboluna katkıda bulunan, tesisleşme anlamında Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden olmak için projelerimiz hazır. Her yıl Avrupa'ya giden ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden kulüp olmalıyız. Bu ay içinde yapılacak kongrede adaylığımı resmen açıklıyorum. Kulübün kaybedeceği bir günü dahi yok. Bir an önce harekete geçmeliyiz."


- "Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır"


Başkan adayı Ağcabağ, transfer tahtasını açmak istediklerini vurguladı.

13 büyük firmayla reklam ve sponsorluk için anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Ağcabağ, "Bunlardan 24 milyon lira gibi bir rakam elde edeceğiz. Yönetim kurulumuzun tamamı ülkemize değer katan çok önemli iş adamlarından oluşmaktadır. Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır. Teknik direktörümüz ülkemizin kabul ettiği önde gelen isimlerden. Yani teknik direktörümüzle de anlaştık. Hiçbir belirsizliğimiz yok. Futbolcularına, teknik heyetine ve çalışanlarına günü gününe ödemek yapmak ve UEFA’dan ceza almayan kulüp olmak. Temel ilkemiz şeffaf ve dürüst bir yönetim. Sürdürülebilir sportif ve idari başarı. Taraftarlarımızın ve Ankara'mızın mutluluğu..." açıklamasını yaptı.

Başkan adayı Murat Ağcabağ, basın toplantısının son bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Kamuoyunda konuşulan 35 milyon lirayı verecek misiniz?" sorusuna Ağcabağ, "Bu parayı yatıracağımızı açıkladım. Bu yönetime ait bir paradır. Bu bizim taahhüdümüz. Aylar önce bu parayı yönetimle birlikte vereceğimi söyledim. Ankaragücü hesabı icralık. Nereye yatıralım. Biz 35 milyon lirayı vermeyeceğiz. Bu parayı yönetimimizin tasarrufunda kullanacağız. Biz bunu 35 milyon lira ile sınırlandırmıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Tarafına kulüp disiplin kurulundan bir tebligat gelmediğine dikkati çeken Ağcabağ, "Delegelere ulaşamadım. Tüzük kasalarda saklanıyor. Kulübün borcunu hiçbirimiz bilmiyoruz. 35 milyondan başladı, 250 milyona kadar çıktığı söylendi." değerlendirmesinde bulundu.


- "Yönetim kurulunu açıklamak istemiyorum"


Başkan adayı Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesini daha sonra açıklayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulunu açıklamak istemiyorum. Seçim anlamında önümüzün açılmasını istiyoruz. Dünyada böyle bir uygulama yok. Ticarette böyle bir şey yok. Bizim talebimiz başkanın bırakması. Taraftar da istemiyor. Bizden gelecek parayla bu işi yapacaksa… Ankaragücü için kime gidilecekse biz gideceğiz. Herkese eşit mesafede olacağız. Başkana eleştiriler bu noktadaydı. Hata yaptığının farkına vardı. Burası Ankaragücü. Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli markalarından birisi. Siyasilerden destek alınabilir. Kesinlikle hepsine aynı mesafede olmamız lazım. Yardımları kesmek gibi bir çabam olmadı."


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:47
  1. başkan adayı murat ağcabağ
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. olağanüstü genel kurul

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