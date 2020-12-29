MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." denildi.
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." denildi.
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu ve FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.
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