  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı
Gündem

MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:43:00 -
MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." denildi.

MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu ve  FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay