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Dünya Mısırlı squash oyuncusu Ali Farag, Batı medyasını çifte standartla suçladı
Dünya

Mısırlı squash oyuncusu Ali Farag, Batı medyasını çifte standartla suçladı

Erkekler dünya sıralamasının ikinci basamağındaki Mısırlı squash oyuncusu Ali Farag, Batı medyasının Filistin'de yaşananları Ukrayna'da yaşananlar kadar gündeme getirmediğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 22:42:00 - 2022-03-14 22:55:53
Mısırlı squash oyuncusu Ali Farag, Batı medyasını çifte standartla suçladı

Farag, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Optasia Şampiyonası'nı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşananları herkes görüyor ve kimse bu durumdan hoşnut değil. Sporcuların siyasete karışmamaları söylenirdi, şimdiyse siyasi açıklama yapmamız isteniyor" eleştirisinde bulundu.

29 yaşındaki sporcu, "Umarım artık insanlar dünyanın her yerindeki zulmü görür. Filistinliler 74 yıldır zulüm altında yaşıyor ancak Batı medyası gündeme getirmediği için konuşulmuyor. Fakat şimdi Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak, Filistin hakkında da konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Harvard Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Farag'ın, teklerde 2 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

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