Mısır'dan 'ateşkes' açıklaması!
Mısır'dan katil İsrail ile mücahid Hamas arasında bu sabah sona eren ateşkese ilişkin açıklama geldi.
Mısır Devlet Bilgi Servisi Başkanı Diaa Rashwan, sona eren ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.
Gazze'de bozulan geçici ateşkesi yeniden tesis etmek için çabaladıklarını söyleyen Rashwan, ateşkesi yeniden sağlamak için çabalamaya devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan da arabuluculuk görüşmelerinin sürdüğüne ilişkin bir açıklama geldi.
Katil İsrail'in bu sabah 07:00'dan itibaren başlattığı saldırılarında şehit olanların sayısı 179'a yükseldi.
Ateşkesin sona ermesiyle Mısır'daki Refah Sınır Kapısı da yeniden kapatıldı.
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