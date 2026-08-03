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Yerel Mısır’daki 5,3’lük deprem bölge ülkelerinde de hissedildi
Yerel

Mısır’daki 5,3’lük deprem bölge ülkelerinde de hissedildi

Yeniakit Publisher
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Mısır’daki 5,3’lük deprem bölge ülkelerinde de hissedildi

Mısır’ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Kahire’nin yanı sıra çevre ülkelerde de hissedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.00'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Sarsıntının Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği bildirildi.

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