Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir kız öğrenciye sözlü olarak cinsel tacizde bulunan şüpheli, emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, Gebze’de meydana geldi. Yolda yürümekte olan bir kız öğrencinin yanına yaklaşan şüpheli, genç kıza “Ne işle uğraşıyorsun, parayla beraber oluyor musun?” şeklinde ahlaksız bir teklifte bulundu. Yaşanan olayın ardından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti.
Başsavcılık soruşturma başlattı
Skandal olayın ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli süreç başlatarak şüphelinin yakalanması için talimat verdi. "Cinsel taciz" suçu kapsamında yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, olayın faili olduğu belirlenen Caner ARSLAN’ın kimliği ve adresi tespit edildi.
Emniyet güçlerinden kaçamadı
Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şüpheli Caner ARSLAN, 01.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.