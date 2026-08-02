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Gündem Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar
Gündem

Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda hizmete sunulan yüzme havuzu, özel bireylerin yaz aylarını hem eğlenceli hem de verimli geçirmesine katkı sağlıyor. Cankurtaran eşliğinde gerçekleştirilen seanslarda katılımcılar serinlerken fiziksel gelişimlerini destekliyor, sosyal hayata daha aktif katılma fırsatı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı, yaz aylarında yüzme havuzu etkinlikleriyle yoğun ilgi görüyor.

Temmuz ayından bu yana devam eden havuz seanslarında özel bireyler, güvenli ortamda yüzmenin keyfini çıkarırken aynı zamanda fiziksel aktivitelerle gelişimlerini destekliyor.

Yaz sıcaklarında hem serinliyor hem eğleniyorlar

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Mersin'de düzenlenen havuz etkinlikleri, özel bireylerin sıcak havadan korunmasına da katkı sağlıyor.

Cankurtaran gözetiminde gerçekleştirilen 45 dakikalık seanslarda katılımcılar su oyunları, yüzme etkinlikleri ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Fiziksel ve sosyal gelişime katkı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen havuz programı, yalnızca serinleme imkânı sunmakla kalmıyor; özel bireylerin kas gelişimi, koordinasyonu ve sosyal iletişim becerilerinin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Pazar ve pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında düzenlenen seanslar yoğun ilgi görüyor.

"Hedefimiz daha fazla özel bireye ulaşmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm özel bireylere ve ailelerine ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Betül Demir, çocukların güneş, müzik ve su eşliğinde keyifli vakit geçirmelerinin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Demir, yaz boyunca düzenlenen etkinliklerle özel bireylerin hem eğlenmesini hem de sosyal hayata daha güçlü katılım sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı, yaz aylarında yüzme havuzu etkinlikleriyle yoğun ilgi görüyor.

Temmuz ayından bu yana devam eden havuz seanslarında özel bireyler, güvenli ortamda yüzmenin keyfini çıkarırken aynı zamanda fiziksel aktivitelerle gelişimlerini destekliyor.

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