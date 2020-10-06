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Aktüel Mısır'da 15 muhalifin idam edilmesi kınandı
Aktüel

Mısır'da 15 muhalifin idam edilmesi kınandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:04:23 -
Mısır'da 15 muhalifin idam edilmesi kınandı

İSTANBUL (AA) - Mısır yönetiminin; terör, şiddete ve öldürmeye teşvik suçlamalarıyla 15 muhalifi idam etmesi insan hakları örgütleri tarafından kınandı.

Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin, bir günde 15 mahkumu idam etmesini kınadı.

Söz konusu kişilerin adil yargılamaya tabi tutulmadığını ve bu yargılamalarla ilgili "siyasi intikam" şüphesi olduğunu belirten Konsey, idamların, 10 Ekim Dünya İdam Cezası ile Mücadele Günü öncesinde gerçekleştiğine işaret etti.

Mısır dışında faaliyet gösteren Adalet İnsan Hakları Kurumu da 15 muhalifin idam edilmesini kınadı ve Mısır'da idam cezasının kaldırılmasını talep etti.

Şihab İnsan Hakları Merkezi de açıklamasında, özellikle siyasi boyutu olan davalarda idam cezasının durdurulmasını istedi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüleri Hasan Salih ve İman Mahmud ise Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, idam edilenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve verilen bu cezalara karşı adil kısasın önemini vurguladı.

Mısır'da rejime muhalif yayın organları ile yurt dışındaki muhalifler, ülkede bir günde 15 muhalifin idam edildiğini duyurmuştu.


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