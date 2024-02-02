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Dünya Mısır merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Dünya

Mısır merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 10:11:00 -
Mısır merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Mısır Merkez Bankası, Ağustos 2022'den sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Sürpriz kararın arkasında IMF anlaşması görünüyor.

Mısır Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında gecelik mevduat faizini 200 baz puan artırarak 32 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 21,25'e, borç verme faizini ise yüzde 22,25'e yükseltti.

Karar, yıllık manşet ve çekirdek enflasyonun Aralık 2023'te sırasıyla yüzde 33,7 ve yüzde 34,2'ye gerilemesine rağmen son gelişmelerin beklenenden daha yüksek aylık dinamiklere ve enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etmesiyle alındı.

Komite, enflasyon görünümüne ilişkin riskleri değerlendirmeye ve sıkı politika duruşunu sürdürmek için mevcut araçları kullanmaya devam edecek.

Gelecekteki politika faizlerinin izleyeceği yolun, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak amacıyla tahmin edilen enflasyona bağlı olacağı belirtildi.

Faiz artışı, Mısır'ın bir anlaşmayı kolaylaştırmak için IMF'ye uyma niyetini gösteriyor.
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