Mısır ekmeği tarifi nasıl yapılır? Mısır ekmeği yemek kilo aldırır mı? Kaç kalori

Mısır Ekmeği Faydaları

Mısır ekmeğinde bolca protein yer alır. Beyaz ekmek ile kıyaslandığında mısır ekmeği daha iyi bir protein kaynağıdır.

Bağırsak sistemi için gerekli olan lif, mısır ekmeğinde bulunmaktadır. Mısır ekmeğinin yapısında doğal mısır yağı bulunur. Mısır yağı ölçülü tüketildiğinde cilt için de etkili sonuçlar vermektedir. Gün içinde B ve E vitaminine ihtiyaç duyarsınız. Almanız gereken vitaminler 1 dilim mısır ekmeğinde sizi bekleyecektir. Magnezyum açısından da güçlü olan mısır ekmeği, bağışıklık sisteminin daha iyi olmasını sağlar. Mısır ekmeğinin faydaları olduğu kadar zararı da vardır. Bu tehlikeli durumlar ise:

Yağ içeriği yüksektir. Ciddi derecede kolesterol hastalığınız varsa ölçülü olmanız önerilmektedir. Diyet süreci içinde dikkatli şekilde beslenmek istiyorsanız, protein ve yağ miktarı yüksek olan mısır ekmeğini kontrollü tüketmelisiniz. Öğün değişimlerinde mısır ekmeğinden protein ve yağ alacağınızı unutmamalısınız.

Mısır ekmeği kalorili mi?

Günlük kalori ihtiyacınızı aşmadığınız sürece beslenmenize mısır ekmeğini eklemeniz kilo aldırmaz zira bir dilim beyaz ekmekte 70 kaloridir. Bir dilim beyaz ekmekle mısır ekmeğinin kalorisi arasında 17 kalori fark vardır. Mısır ekmeği beyaz ekmekten 17 kalori daha fazladır.

Mısır Ekmeği Kilo Aldırır Mı, Diyette Yenir mi?

Mısır ekmeği karbonhidrat değeri bakımından güçlü bir ekmek türüdür.

Diyet ve spor yapanlar için tavsiye edilmektedir. Tabii ölçülü olmak şartı ile. Protein de barındırdığı için kas artışına destek olur. Diyet kahvaltılarında ya da ara öğünlerde ince bir dilim mısır ekmeği tüketmenizde herhangi bir sakınca yoktur; fakat ölçü dışına çıktığınızda, mısır ekmeği size kilo aldıran bir besin olarak yansıyacaktır. Bu nedenle mısır ekmeğini diyet beslenmenize eklerken porsiyon kontrolüne uymanız önerilmektedir.

Peki, mısır ekmeği gluten içerir mi? Glutene karşı hassasiyeti olanlar bu sorunun yanıtını merak ediyordur. Mısır ekmeğinin ana maddesi mısır unudur ve mısır ununda gluten bulunmamaktadır.

Mısırdan elde edilen bir madde olduğu için glutene karşı alerjisi olanlar mısır ekmeğini mısır unu ile hazırlayıp tüketebilirler. Bazı tariflerde buğday unu eklenmektedir. Alerji durumunda olanlar bu detaya dikkat edebilir.

Mısır ekmeği tarifi

Malzemeler

500 gr mısır unu

100 gr kaymak

100 gr sade yağ

650 ml su-süt karışımı

Yeşil soğan

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı ekşi maya

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Mısır ekmeği tarifi nasıl yapılır?

Su ve süt karıştırılır. 70 dereceye ısıtılır. Sadeyağ eritilir. Sıvı malzemeler birlikte, kuru malzemeler birlikte karıştırılır. Sıvı karışım, kuru karışıma üç partta eklenerek karıştırılır.

Ekmeğin yapılacağı kalıp fırında ısıtılmalıdır. İnce uzun bir tepsi seçilir. Fırın 200 derecede ısıtılır. 180 derecede ekmek pişirilir.

Mısır Ekmeği Kaç Kalori?

Mısır ekmeği, Türkiye’de Karadeniz illerinde sıkça yapılan ve sevilen bir ekmek türüdür. Diğer ekmeklere göre daha sert yapıya sahiptir. Beyaz un ya da tam buğday unu yerine mısır unu kullanılır ve ekmeğin tadında mısır unu vardır. Karadeniz’deki köylerde mısır ekmeği sobalarda ve özel fırınlarda pişerek lezzetini kazanır.

Mısır Ekmeği Kaç Kalori?

Söz konusu ekmek ise, sağlıklı beslenenler ve diyet sürecinde olanlar birkaç defa düşünmektedir. Fakat sofrada mısır ekmeği varsa, Karadenizli okurlarımız düşünme süresini oldukça kısa tutabilir ve bir lokmada leziz mısır ekmeğini bitirebilir. Çorba yanında, kahvaltıda, yemeklerde ve acıkma anında kurtarıcı olan mısır ekmeği içerdiği yağ miktarı ile dikkat çeker. Yağ oranı düşük beslenme programı için biraz tehlikeli olan mısır ekmeği, balık yemeklerine de nefis bir uyum sağlar.

Peki mısır ekmeğinde ne kadar kalori vardır? Bir göz atalım:

İnce 1 dilim mısır ekmeği kaç kalori: 94 kalori

Orta boy 1 dilim mısır ekmeği: 126 kalori

1 porsiyon mısır ekmeği: 251 kalori

50 gram mısır ekmeği: 157 kalori

100 gram mısır ekmeği: 314 kalori

150 gram mısır ekmeği: 471 kalori

200 gram mısır ekmeği: 628 kalori

Mısır Ekmeği Besin Değerleri

Mısır ekmeği besin değeri listesini incelendiğinde özellikle de B vitamini açısından zengin bir ekmek türü olduğu fark edilir. Fosfor ve potasyum ihtiyacının da iyi şekilde karşılandığı mısır ekmeği, yağ miktarı fazla olduğu için yine de porsiyon kontrolü ile tüketilmelidir.

Mısır ekmeği besin değerleri, içinde bulunan vitamin ve mineralleri tablo halinde ifade edelim:

10.21 gram Karbonhidrat

2.14 gram Protein

4.95 gram Yağ

0.46 gram Lif

9.9 Kolesterol

88.5 mg Sodyum

33.3 Potasyum

23.7 mg Kalsiyum

18.9 iu A vitamini

0.14 C vitamini

0.32 gram Demir