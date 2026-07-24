Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya'da misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 14 yaşındaki çocuk vefat etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, evdeki tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
TABANCA ATEŞ ALDI
Ahmediye Mahallesi'nde misafirliğe giden Murat İ. (14), eline aldığı F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.