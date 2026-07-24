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Gündem Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Gündem

Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti

Sakarya'da misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 14 yaşındaki çocuk vefat etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, evdeki tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

TABANCA ATEŞ ALDI

Ahmediye Mahallesi'nde misafirliğe giden Murat İ. (14), eline aldığı F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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