Mircea Lucescu'dan Vladimir Putin tezahüratı tepkisi
Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine neden olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratlarına tepki gösterdi.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına katılmadı.
Vladimir Putin tezahüratında bulundu
Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçerken, futbolcu sarı-lacivertli tribünleri kışkırtarak gol sevincini yaşadı. Bu hareketi yüzünden Buyalskyi sarı kart görürken, Fenerbahçe tribünleri ise "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.
Basın toplantısına katılmadı
Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu yaşanan bu olay nedeniyle Fenerbahçe maçı sonrası tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine neden olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratlarına tepki gösterdi.