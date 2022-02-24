Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti nedir? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili nedir ne anlama gelir?

Miraç kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek'' anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac'a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmektedir.

Miraç Kandili anlamı fazileti

Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) kutsal yolculuğu ve Allah-u Teala ile buluştuğu gecenin adı Miraç, Müslümanların huzur bulduğu bir gecedir. Kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, alem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olan Miraç, İslam dininde çok kıymetli bir yere sahiptir. 2 Şubat 2022 (1 Recep 1443) Çarşamba günü başlayan Recep ayı mübarek üç ayların ilk ayı olmakla birlikte Regaip ve Miraç Kandillerini bağrında tutan önemli bir aydır. Recep ayında oruç çok faziletli ibadetlerdendir.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif’te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu vesileyle Allah’ın ayı olan Recep’te oruç tutmak Allah-u Teala’ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde hangi gün oruç tutulur?

Miraç kandilinde oruç tutmak bir Müslüman’ın yapması faziletli olan bir ibadettir. 2022 yılında Miraç Kandili, Recep ayının 27. Gecesidir ve 27 Şubat 2022 Pazar gününe (26 Recep 1443) tekabül eder. Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece Miraç gecesidir. Miraç Kandili namazları bu gece kılınır ve imsak vaktine kadar tamamlanır. Miraç Kandilinde oruç ise Miraç’ın gündüzü tutulur. Yani miraç kandili 2022 hangi gün oruç tutulur? sorusuna cevap verecek olursak 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Miraç orucu tutulur deriz.

Miraç Kandilinde kaç gün oruç tutulmalı?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylarda namaz kılmak ve oruç tutmak bir Müslüman’ın hayatındaki bahar gibidir. Recep ve Şaban ayında oruç tutulacak günler olduğu gibi Ramazan ayı ise bir ay boyunca oruçlu geçirilir ve Ramazan ayı oruç ayıdır. Recep-i Şerif ayında tutulması tavsiye edilen oruç sayısı ilk üç gün, Regaip Kandili, orta üç gün, Miraç Kandili ve son üç gün orucuyla birlikte 11 güne tekabül eder. Miraç kandili ne zaman hangi gün oruç tutulur diye baktığımızda ise 1 gün oruç tutulduğunu ve bu yıl 28 Şubat 2022 Pazartesi yani Miraç’ın gündüzünde oruç tutulduğunu görürüz.

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz’den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recep’te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır.” Bir Müslüman’ın 27. Gecesi namaz, istiğfar, tesbih ve dua ile geçirdiği gecenin ardından oruç tutması da ameldir ve anlıyoruz ki sevabı büyüktür. Rivayet olunduğuna göre Recep’in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: “Her kim Recep’in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar.” Ebu Hureyre (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır. O gün, Nebi’ye (S.A.V), Cibril’in risaleti ilk getirdiği gündür.” Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder” buyurmuştur. Tüm bu hadisleri incelediğimizde karşımıza Miraç gündüzünde oruç tutulmasının sevabının çok faziletli olduğu çıkıyor.

Miraç Kandili orucu niyeti nasıl getirilir?

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Rabbi Allah-u Teala ile görüşmesi mucizesinde 5 vakit namaz hediyesi, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi ile birlikte Bakara Suresi’nin son iki ayetlerinin indirilmiş olması bu gecenin faziletini ve feyzini ortaya koyar. Bunlarla birlikte oruç tutmak İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Nefsi terbiye ettiği gibi, Allah’ın bahşettiği nimetlerin önemini anlamak ve Yaradana şükretmek için örnek bir ibadettir. Yani Allah’ın nimetlerini anlamak ve O’na teşekkür etmek için de en güzel ibadetlerden biri oruçtur. Oruç, aç kalınmakla birlikte dilimizi, gözümüzü ve tüm azalarımız ile birlikte ruhumuzu günahlardan alıkoymaktır. Bu nedenle dil ile ikrar etmek tek başına yeterli değil kalpteki niyet önemlidir. Oruç tutacak kişi dille ifade edip niyetlenmese de oruçlu sayılacağı gibi Miraç Kandilinde oruç tutarken ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya’ şeklinde veya ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için Miraç orucumu tutmaya’ diye niyet edilebilir.

Miraç Kandili orucu ne zaman açılır?

28 Şubat 2022 Pazartesi yani Miraç Kandilinin gündüzünde oruçlu olan kişinin orucu niyetli olduğu ülke ve şehre göre belirlenir. Türkiye’nin Doğusundaki iller güneşin doğuş ve batış saatine göre daha erken oruç açmakla birlikte Batıya doğru saat ileri gitmektedir. Örneğin Erzurum’da yaşayan kişi orucunu akşam ezanının okunduğu saat olan 18:12’de açar. Üç büyük şehrimize baktığımızda Ankara’da bu yıl Miraç Kandili orucu açma vakti saat 18:45’tir. İstanbul’un saat 19:00, İzmir’in 19:10’dur. Oruçta niyetlenen yer ile oruç açılan yer arasında fark olması durumunda açılan yere bakılır. Örneğin, Van’da imsak vaktine kadar sahur yapıp oruca niyetlenen kişi o gün İstanbul’a geliyorsa İstanbul’un akşam ezanı vaktinde orucunu açar. Diğer illerin akşam vakitlerine ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sitesinden bakabilirsiniz.

Miraç Kandili orucu sahur vakti ne zaman?

Miraç Kandili orucu imsak saati sahur vaktidir ve takvimden imsak vaktine bakılır. Yani Miraç Kandilinde oruç tutacak kimse imsak vakti bittiği anda yeme içmeyi keser ve orucuna niyetlenir. 28 Şubat 2022 Pazartesi İmsak vakti İstanbul’da 06:09’dur. İmsak vaktine kadar sahurunu yapıp orucuna niyetlenen kişi orucunu akşam ezanıyla açar. Ankara’da imsak vakti 05:54, İzmir’de 06:18, Van’da 05:13, Antalya’da ise 06:04’tür. Diğer illerin imsak vakitlerine ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sitesinden bakabilirsiniz.