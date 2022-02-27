Diyanet ezan saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir akşam iftar saati kaçta?

Miraç Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte kandilde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, imsak vakitlerini araştırmaya başladı. Miraç Kandili'nin idrak edildiği 27 Şubat Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa diyanet namaz akşam ezan vakitleri...

Diyanet namaz vakitleri akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İSTANBUL: 18:59

ANKARA: 18:44

BURSA: 18:59

İZMİR: 19:09

ANTALYA: 18:56

TRABZON: 18:16

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Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif’te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur.

Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recep’te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır.” Bir Müslüman’ın 27. Gecesi namaz, istiğfar, tesbih ve dua ile geçirdiği gecenin ardından oruç tutması da ameldir ve anlıyoruz ki sevabı büyüktür. Rivayet olunduğuna göre Recep’in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: “Her kim Recep’in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar.” Ebu Hureyre (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır. O gün, Nebi’ye (S.A.V), Cibril’in risaleti ilk getirdiği gündür.” Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder” buyurmuştur. Tüm bu hadisleri incelediğimizde karşımıza Miraç gündüzünde oruç tutulmasının sevabının çok faziletli olduğu çıkıyor.