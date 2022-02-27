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İSLAM Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in (sav) okuduğu dua nedir, nasıl okunur?
İSLAM

Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in (sav) okuduğu dua nedir, nasıl okunur?

Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur? İşte Miraç Kandili duası ve okunuşu...

Yeniakit Publisher
2022-02-27 01:49:00 - 2022-02-27 01:59:23
Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in (sav) okuduğu dua nedir, nasıl okunur?

Miraç Kandili duası ve okunuşu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Miraç Kandili duası nedir?

Miraç gecesinde özellikle okunması gereken bir dua belirtilmemiştir. İslam inancında isteyerek, yürükten yapılan her duanın kabul olduğu biliniyor.

Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in (sav)okuduğu dua nedir?

Ayrıca 9. yüzyılda yaşayan Fars hadis bilgini Tirmizi'nin aktardığıı bilgiler doğrultusunda Ebû Ümâme (r.a) şu sözleri kaynaklarda yer almaktadır:

Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

"Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Türkçe anlamı:

"Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)

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