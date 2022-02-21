Miraç Kandili 2022 ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün?

Üç aylara girilmesinin ardından 2022 kandil tarihleri de merak edilmeye başladı. Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet etmeliyiz? Miraç Kandili'nde ne oldu? İşte 2022 dini günleri, 2022 yılının kandil tarihleri ve kandillerde yapılacak ibadetler.

Miraç Kandili 2022 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Miraç kandili ne zaman, 2022 Miraç kandili tarihi nedir sorularının cevapları belli oldu. Miraç kandili bu sene 27 Şubat Pazar akşamı kutlanacak

Miraç Kandili nedir?

Receb ayındaki bir diğer mübarek gece de Mi‘rac kandilidir. Mi‘rac, “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelir. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) göğe yükselerek Cenâb-ı Mevlâ’nın huzuruna kabul edildiği için bu geceye Mi‘rac gecesi denmiştir. Hz. Peygamber hicretten bir buçuk yıl kadar önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Cebrâil (aleyhisselâm) vasıtasıyla Mekke’den alınmış, oradan Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya getirilmiş, burada peygamberlere imam olup namaz kıldırdıktan sonra Rabbü’l-âlemîn’in huzuruna çıkarılmış ve pek çok ilâhî ihsanla aynı gece geri dönmüştür. İmâm-ı Rabbânî hazretleri (kuddise sırruhû) diyor ki: “Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mi‘rac gecesinde zaman ve mekân dairesinden çıktı. Ezel ile ebedi, ‘bir an’ olarak buldu. Başlangıcı ve sonu bir noktada birleşmiş gördü.” Bu mübarek geceyi ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmelidir. Bu gece namaz kılmalı, Kur’ân-ı Kerîm okumalı, dua, tövbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, yaptığımız hayırlı işlerin sevabını ölülerimize de hediye etmelidir.

2022 dini gün ve geceler

2022 Kandil Günleri...

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 Kurban Bayramı ne zamanB

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)