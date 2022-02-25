Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat kılınır?

Miraç, ke­lime olarak “yukarı çıkmak, yüksel­mek” anlamına gelir. Peygambe­rimiz s.a.v.’in semalara yükselerek Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edildiği geceye “Miraç Gecesi” denilir. Allah Rasulü s.a.v. hicretten bir buçuk yıl kadar önce Receb ayı­nın 27’nci gecesi Cebrail a.s. vası­tasıyla Mekke’den alınmış, oradan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştü. Miracın bu kısmına “İsra” de­nilir. Mescid-i Aksa’dan da semaya, yüce âlemlere, ilahî huzura yüksel­miştir. Bu da “Miraç”tır. Peki miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazına nasıl niyet edilir? Miraç Kandilinde Kılınacak Namazın Faziletleri neler?

Miraç kandili namazı nasıl kılınır?

27 Şubat 2022 Pazar yani Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece kılınacak 12 rekatlık nafile namaz ikişer rekatlar halinde kılınır ve selam verilir. Her rekatta Fatiha Suresi ve Kur’an’dan bir sure (İhlas, Felak, Nas Sureleri veya kolayınıza gelen bir Sure okuyabilirsiniz) okunur. Bu gece kılınacak 2 rekatlık bir namaz daha vardır. Her rekatta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. İkinci rekatın sonunda oturup Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının ardından selam verilir. Miraç Kandilinin gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namaz ise öğle namazının ardından kılınır. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacak namazın her rekatında 1 Fatiha, bir tane Felak ve Nas, 3 Kadir ve 50 İhlas Suresi okunur. Her rekata kalkıldığında bu Sureler okunur ve dördüncü rekatın sonunda ise selam verilir.

Miraç gecesi namazı kaç rekat kılınır?

Miraç Kandilinde Müslümanların da en güzel ibadeti bu gece kılınacak hacet namazıdır. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınması çok sevaptır. Vakit namazlarının dışında bu gece akşam ile yatsı arası veya yatsıdan sonra imsak vaktine kadar kılınacak olan namazlar vardır. Gece kılınacak 12 rekat ve 2 rekat ile Miraç’ın gündüzünde kılınacak 4 rekatlık Miraç Kandili namazı bulunur.

Miraç Kandili hacet namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili 12 rekat hacet veya diğer tabiriyle nafile namazı iki rekatlar halinde kılınır. Her rekatında Fatiha ile başka bir Sure okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra 100 defa: “Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahü Vallahü Ekber” denir. Bundan sonra ise 100 defa istiğfar ederek yüz defa da Salat ve Selam okunur. Bu hususta rivayet edilen Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur: “Recep ayında bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, Recep’in bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir Sure okur, her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ deyip, yüz kere de istiğfarda bulunur, sonra da Peygamber Efendimize yüz defa salat okursa; bu kişi dünyadan veya ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir günah ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Teala onun bütün dualarını kabul eder.”