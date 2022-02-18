Minsk anlaşması nedir, içeriği ne? Minsk anlaşması kimler arasında imzalandı?

Rusya İle Ukrayna arasında savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Putin, krizin çözümünde Kiev'in yapması gereken tek şeyin masaya oturmak olduğunu dile getirdi ve “Minsk anlaşmasının deveye girmesi lazım.” dedi. Peki Minsk Protokolü ya da Minsk anlaşması nedir? Minsk Protokolü içeriği ne?

Minsk Protokolü nedir?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etti. Minsk II'de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyor.

Minsk Anlaşması maddeleri neler?

AGİT’in internet sitesinde yer alan metne göre, Ukrayna’nın doğusunda ordu ve milis güçleri arasındaki silahlı çatışmaları durdurmaya yönelik üzerinde anlaşmaya varılan 12 madde özetle şöyle:

-Karşılıklı olarak derhal ateşkes uygulanması.

-AGİT’in ateşkes rejimini gözlemlemesinin sağlanması.

-Ukrayna’nın, Donetsk ve Lugansk’a geçici olarak yerel yönetim stasü veren yasayı kabul etmesi.

-Rusya-Ukrayna sınırında sürekli denetimin ve güvenliğni sağlanması.

-Tüm esirlerin serbest bırakılması.

-Donetsk ve Lugansk’taki olaylara katılan kişilerin cezalandırılmamalarını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması.

-Uluslararası diyaloğun sürdürülmesi.

-Donbass’ta insani durumun iyileştirilmei için önlemlerin alınması.

-Donets ve Lugansk’ta yerel seçimlerin yapılmasının sağlanması.

-Yasa dışı silahlı grupların, askeri mühimmatın ve kiralık militanların Ukrayna topraklarından çıkarılması.

-Donbass’ın ekonomisini ve bölgenin yaşamsal faaliyetlerini canlandırma programının kabul edilmesi.

-Müzakerenin katılımcılarının kişisel güvenliklerinin garanti altına alınması.