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Gündem Minibüste 'açık kapı' can aldı! Kadın yolcu böyle düştü
Gündem

Minibüste 'açık kapı' can aldı! Kadın yolcu böyle düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Cumali K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 11:02:00 -

Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde, 7 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü.

Kurtarılamadı

Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkıraç, 10 Temmuz akşamı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor.

Gözaltına alındı

Minibüs sürücüsü Cumali K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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