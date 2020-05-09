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Aktüel

Mini tanklar seri üretime geçiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:36:41 -
Mini tanklar seri üretime geçiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor. Hafif ve orta sınıf 1.seviye insansız kara araçları prototiplerinden sonra orta sınıf 2.seviye için Aselsan ile sözleşme imzaladık. Katmerciler’in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları KKK’ya teslim edilecek” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabı üzerinden, “Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor. Hafif ve orta sınıf 1.seviye insansız kara araçları prototiplerinden sonra orta sınıf 2.seviye için Aselsan ile sözleşme imzaladık. Katmerciler’in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları KKK’ya teslim edilecek” açıklamasını yaptı.


Projeye ilişkin bilgiler de veren Demir, “Proje; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesi ve seri üretimini içeriyor” ifadelerini kullandı.


Demir ayrıca, “orta sınıf 2. seviye silahlı insansız kara aracına” ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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