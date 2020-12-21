Milyonlarca kişi nefesini tuttu gelecek haberi bekliyor! İşte olası asgari ücret zamları
Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin toplantıların yapılmasına devam ediliyor. 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara veriliyor. Asgari ücretle birlikte alınan işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak.
Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk iki toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Üçüncü toplantı ise 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.
Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.
İşte Hürriyet'in haberine göre olası zamlar:
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira
Yüzde 9 zam: 2533.16 lira
Yüzde 10 zam: 2556.4 lira
Yüzde 11 zam: 2579.64 lira
Yüzde 12 zam: 2602.88 lira
Yüzde 13 zam: 2626.12 lira
Yüzde 14 zam: 2646.36 lira
Yüzde 15 zam: 2672.6 lira
Yüzde 16 zam: 2695.84 lira
Yüzde 17 zam: 2719.08 lira
Yüzde 18 zam: 2742.32 lira
Yüzde 19 zam: 2765.56 lira
Yüzde 20 zam: 2788.8 lira
Yüzde 21 zam: 2812.04 lira
Yüzde 22 zam: 2835.28 lira
Yüzde 23 zam: 2858.52 lira
Yüzde 24 zam: 2881.76 lira
Yüzde 25 zam: 2905 lira
Yüzde 26 zam: 2928.24
Yüzde 27 zam: 2951.48 lira
Yüzde 28 zam: 2974.72 lira
Yüzde 29 zam: 2997.96 lira
Yüzde 30 zam: 3021.1 lira
Yüzde 31 zam: 3044.44 lira
Yüzde 32 zam: 3067.68 lira
Yüzde 33 zam: 3090.92 lira
Yüzde 34 zam: 3114.16 lira
Yüzde 35 zam: 3137.4 lira
Asgari ücretle birlikte artış yaşanacak kalemler:
- İş görmezlik ödeneği
- Asgari geçim indirimi
- Kıdem tazminatı tavanı
- Doğum ve askerlik borçlanması
Milyonlarca kişi bekliyor: İşte olası asgari ücret zamları
- Çalışanların sigorta primleri
- Genel sağlık sigortası primi
- İşsizlik maaşı
- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanma gelir sınırı
- Kısa çalışma ödeneği asgari ücrete yapılan zam kadar artmış olacak.