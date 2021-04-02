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Ekonomi Milyonlarca kişi bekliyordu! Teklif TBMM'ye sunuldu
Ekonomi

Milyonlarca kişi bekliyordu! Teklif TBMM'ye sunuldu

Milyonlarca kişinin beklediği AK Parti'nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:21:00 -
Milyonlarca kişi bekliyordu! Teklif TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. 

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