Milyonlarca dolarlık vurgun: FETÖ'nün kurban paralarına çöktüğü ortaya çıktı!

Hain 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’nin işgaline yol açmaya amaçlayan Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ’nün, inanç sahibi insanların kurban görevini suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye’de yapılanmayla her kalemden para çalan FETÖ, yurtdışı organizasyonlarında da kurban kestirmek isteyen insanların parasını cebe attı. Afrika’da FETÖ okullarında görev yapan bir kişinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak anlattığı yöntem akıllara durgunluk verdi.

Bu yolsuzluk manevi yönden de mağdur etti

Afrika’daki bir ülkede bulunan FETÖ okulunda ofis elemanı olarak çalışan bir kişi kurban bağışlarının sadece 10’da birinin kurban kesimi için kullanıldığını, kurban sahiplerine ise aynı kurbanın resimlerinin sanki kurban kesilmiş gibi gönderildiğini anlattı. Sakarya Barosu eski Başkanı avukat Abdurrahim Burak, bu uygulamanın Afrika’nın her ülkesinde uygulandığını ve gasp edilen paranın milyonlarca dolara ulaştığını söyledi.

Kurban ibadetinin gerçekleşmesi için hayvanın kesilmesi gerektiğini söylen Burak, “Bu durumda, kurban görevini yerine getirdiğini düşünen binlerce insan, bu görevi yapmamış oldu. Yani bu yolsuzluk insanları manevi yönden de mağdur etti” dedi.

Bin kurban kesilmesi gerekirken 10 tane kesildi

Burak, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye’deki her iki Afrika’daki bir ülkeye bağladığını o ilden gelen bağışların ve paraların o ülkeye yönlendirildiğini anlattı. Burak, FETÖ yolsuzluğunu anlatan kişinin bu uygulamadan rahatsızlık duyarak, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Şahıs polis sorgusunda kurban kesilmek üzere gönderilen paraların tam karşılığının verilmediğini, 1000 kurban kesilmesi gerekirken 10 tane kesildiğini insanlara kurban kesilmiş gibi resimlerin gönderildiğini söyledi” şeklinde konuştu.

FETÖ üyeleri kurban parasıyla dünyayı dolaşmış

FETÖ sadece yut dışında değil, yurt içinde de topladığı kurban paralarını zimmetine geçirdi. İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların, toplanan kurban bağışı paralarıyla yurt dışı gezilere çıktıkları ele geçirilen fotoğraf karelerine yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen fotoğraflar ve örgütün kullandığı muhasebe kayıt sistemine düşülen notlar, gözaltına alınan zanlıların toplanan kurban bağışı paralarıyla yurt dışı seyahatlerine çıktıklarını ortaya koydu.

Ele geçirilen muhasebe kayıt sisteminde kurban için toplandığı görülen paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı, oluşturulan bütçenin örgütün çeşitli ihtiyaçlarının yanında örgüt üyelerinin yurt dışı seyahatlerine de aktarıldığı kaydedildi.

Fil üstünde safari

Örgütün "imamı" olarak anılan kişinin sorumluluğu altındaki örgüt üyelerini topladıkları burs, kurban ve himmet miktarlarına göre ödüllendirdiği de iddia edildi.

Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde kalabalık gruplar halinde yurt dışı seyahatlerine çıkan zanlıların, Tanzanya, Güney Afrika, Sri Lanka, Maldiv Adaları ve ABD'deki gezi anları yer alıyor.

Sri Lanka'da çekilen bir fotoğrafta zanlıların fil üzerinde safari yapması dikkat çekiyor. ABD'de örgüte ait bir okulu ziyaret ettikleri görülen zanlıların, bu ülkede yabancı uyruklu kişilerin de yer aldığı bir fotoğraf karesi bulunuyor. Örgütün okulunda kurulan masalarda kalabalık gruplar halinde kahvaltı yaptıkları görülen zanlıların neşeli oldukları görülüyor.

Bir fotoğrafta ise Kazakistan uyruklu kişilerin örgütün ele başı Fetullah Gülen'e hediye sunduğu sırada terör örgütünün "Kadim abisi" olarak bilinen, örgüt üyeleri arasındaki her türlü anlaşmazlığı çözdüğü belirtilen firari zanlı Yusuf Bekmezci de yer alıyor.

Operasyonun geçmişi

İzmir'de, 16 Mayıs'ta FETÖ/PDY'nin "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu ileri sürülen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

Operasyonda ele geçirilen kayıtlar ve muhasebe takip programları üzerinde yapılan incelemede, örgütün sözde eyalet yapılanmasındaki Karşıyaka bölgesinden sağladığı gelirler ve bunların dağıtımına ilişkin bilgilerin ayrıntılı şekilde yer aldığı saptanmış, İzmir'in kuzeydeki ilçelerinin yer aldığı bölgeden "kurban, burs ve himmet" adı altında bir yıl içerisinde yaklaşık 330 milyon lira gelir sağlandığına ilişkin bilgilere rastlanmıştı.

Kaynak: Superhaber