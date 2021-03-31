Milliler Letonya karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Türkiye - Letonya

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Takım oyuncusu Çağlar Söyüncü (4), Letonya Milli Takım oyuncusu Roberts Uldrikis (20) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

İlk yarı

2. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Karaman, yerden ve düzgün bir vuruşla topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Çağlar Söyüncü, rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Steinbors topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Ciganiks'in kullandığı kornerde Cernomordijs'in kafayla indirdiği top altıpas gerisindeki Uldrikis'te kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda araya giren ay-yıldızlı savunma oyuncuları mutlak bir tehlikeyi önledi.

33. dakikada A Milli Takım, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in çıkardığı sert şutta savunmanın da müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu. Yerden giden ve kalabalık oyuncu grubunun arasından geçen top ağlarla buluştu: 2-0.

35. dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Jurkovskis, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunmayı geçen topa arka direkte Savalnieks vurdu. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 2-1.

37. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür, Tobers'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve Polonyalı hakem Stefanski penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-1.

58. dakikada konuk takım bir kez daha farkı 1'e indirdi. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss ceza sahası içi sağ köşede kafayla topu indirdi. Altıpas gerisine gelen meşin yuvarlağa bekletmeden vuran Uldrikis, fileleri havalandırdı: 3-2.

79. dakikada Letonya beraberliği sağladı. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta A Milli Takım savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Emsis'te kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Davis Ikaunieks yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 3-3.

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Burak Yılmaz, karşı karşıya istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti ve ay-yıldızlılar yeniden öne geçme şansını kullanamadı.

90+2. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında arka direkteki Deniz Türüç'ün kafayla vurduğu top kaleci Steinbors'ta kaldı.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topla hızlı çıkan Krollis ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

İlk 11'de 2 değişiklik

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, Norveç ile İspanya'da oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın yerine Ozan Kabak ve Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi.

Şenol Güneş, Letonya karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ise yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı statta izliyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan statta izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip ediyor.

Kadroya dün dahil edilen üç isim yedekler arasında yer aldı

A Milli Takım kadrosuna dün dahil edilen üç oyuncu yedekler arasında yer aldı.

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan, Şenol Güneş'ten forma şansı bekledi.

Türkiye ilk puan kaybını yaşadı

İlk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenen ay-yıldızlı ekip Letonya ile berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu üçüncü maçında Türkiye'nin golleri 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı. Letonya'nın golleri ise 35. dakikada Savaļnieks, 58. dakikada Uldriķis ve 79'da Ikaunieks'ten geldi.

Milli takımın 33. dakikada Caner Erkin ile bir topu da direkten döndü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Letonya yine ters geldi

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi.

Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.

Kenan Karaman 5. golünü attı

A Milli Takımı, Letonya karşısında 1-0 öne geçiren golü karşılaşmanın 2. dakikasında Kenan Karaman attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golünü atan Kenan, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 19. maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz elemelerdeki gol sayısını 4'e yükseltti

A Milli Takımın Kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3. maçında 4. golünü attı.

Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak, Letonya karşılaşmasında da ay-yıldızlı ekibin 3. golünü 52. dakikada penaltıdan attı.

Kaptan Burak, Mert Müldür'ün düşürülmesiyle 51. dakikada kazanılan penaltıda, topu kaleci Steinbors'un sağından ağlara gönderdi.

Kazakevics: Geri gelmek zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum

Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında, geriden gelerek puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazakevics, "Çok zor bir maç oldu, Türkiye iyi bir takım, lider durumda. Arka arkaya üç maç yaptık. Üçüncü maçta oyuncularımızda biraz yorgunluk oldu. İlk başta birkaç hata yaptık ve gol yedik. Geri gelmek zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum. Çok zor bir şey yaptılar." ifadelerini kullandı.

Letonya Teknik Direktörü, "Türkiye'ye 3 gol atmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna ise "Bu maçtan puan almak istiyorduk ama gollü bir maç olacağını düşünmemiştik. Kendimize göre bir planımız vardı. O taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunu başardık." yanıtını verdi.

Şenol Güneş: Önemli bir avantajdı, avantajda kayıplar oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Üzgünüz, oyuncular da üzgün. Düşündüğümüz, istediğimizi yapamadık, daha doğrusu başaramadık. Önemli bir avantajdı, avantajda kayıplar oldu." dedi.

İki zorlu maç sonrasında alınan galibiyetlerden sonra üç puanın kendilerini çok daha avantajlı konuma getireceğini ancak başaramadıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Letonya'yı uzun bir aradan sonra yenme şansımız vardı, milli takımın toplam galibiyet sayısında öne geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunu biliyordu. Kazanma ruhu ve isteği de vardı. ilk yarı doğru işler yaptık, ikinci yarı oyundan düştük. Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu. Puan kaybı yapmamamız gerekiyordu. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Tempolu oynayamadık, top kayıplarımız oldu, birlikte baskı yapamadık. Duran toplarda, rakibe engel olamadık, bu da skoru aleyhimize çevirdi. Belki iki maçın temposunu bu maçta gösteremedik. O tempo olsaydı, oyun olarak da daha etkili olabilirdik. Bu maç geride kaldı, sonuçta 3 maçta 7 puan. Tüm Türkiye futbolseverleri de aynı üzüntüyü yaşıyor. Futbol sürprizlere açık."

Deneyimli teknik adam, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ise "Sakatlarla ilgili şunu söyleyeyim, üç oyuncuyu adale sertliği nedeniyle dışarı almak zorunda kaldım. Saha içinde kalan yorgun oyuncularım da vardı. İkinci yarının 60. dakikasından sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Genel olarak oyun başından itibaren bu tip dirençli takımlara karşı, daha tempolu, daha pas yüzdesi yüksek, hızlı pasla oynamak ve aynı zamanda top kaybında da anında baskı yapmak gerekirdi. Bunu çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Daha diri olmamız gerekiyordu, diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi. Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Skorlar geldikten sona özellikle 3-1'den sonra bu gollerin yenmesi bizim için çok büyük eksiklik. Seken topları, dönen topları ikisinde de vurdurduk. Hollanda'dan yeseydik, Norveç'ten yeseydik biraz daha normal gelirdi ama... Onlar da duran toplarda başarılı oldular." yanıtını verdi.

Şenol Güneş, Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk yarının sonunda çıkaracaklarını ancak 10 dakika daha oynadıktan sonra çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Güneş, geride kalan üç maç ve gelecek Avrupa Şampiyonası için ise şu sözleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar. Üç maçta 9 puan hedefliyorduk, bu olmadı. Bu kayıpları her zaman yaşanabilir, futbolda var. Üç maçta 7 puan iyi de görülebiliyor kağıt üzerinde. Rakiplerden biriyle berabere kalıp, Letonya'yı yenseydik daha iyiydi ama Letonya'ya kaybetmek iki takım için avantaj oldu. Bizim için de büyük kayıp oldu. İlk 3 maça baktığımızda 7 puanla lider durumdayız. Bu durumda eylül ayında müsabakalara başlayacak, orada da 3 maç var, orada da sonuncu maçımız Hollanda ile. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Mayısın ortalarından sonra kampa gireceğiz, sonra turnuvaya katılacağız. Onu da hep birlikte göreceğiz."

TBMM Başkanı Şentop'tan A Milli Futbol Takımı'na teşekkür mesajı

Mustafa Şentop, Twitter hesabından "#BizimÇocuklar" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Bu akşam Dünya Kupası'na giden yolda küçük bir duraksama oldu. A Milli Futbol Takımımıza üç maçta güzel oyun, büyük mücadele, 7 puan ve 10 gol için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sonuç ne olursa olsun daima 'Bizim Çocuklar'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu skor nazar boncuğumuz olsun. Sonuç ne olursa olsun daima 'Bizim Çocuklar'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.