Milliler artık ikinci sırada
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takımımız bu farklı galibiyetle Norveç'in de Letonya karşısında puan kaybetmesiyle son maç öncesi puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takımımız bu farklı galibiyetle Norveç'in de Letonya karşısında puan kaybetmesiyle son maç öncesi puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız rahat kazandı: 6-0
Millilere farklı galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür kaydetti.
Rakip Cebelitarık'ta Olivero 22. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Bu galibiyet sonrası Ay-yıldızlılar puanını 18'e çıkararak grupta ikinci sıraya yükseldi.
A Milli Takımımız grubun son maçında salı günü TSİ 22.45'te deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.