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Spor Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu
Spor

Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu

Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada 25.74'lük derecesiyle ilk sırayı alan Emre, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:22:14 -
Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.

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