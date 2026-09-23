Milli voleybolcu Dilay Özdemir, Red Bull ailesine katıldı. Kulüp ve milli takım düzeyindeki başarılarının yanı sıra 2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Pasör” ödülleriyle öne çıkan başarılı pasör, Red Bull sporcusu oldu.

Milli voleybolcu Dilay Özdemir, Red Bull sporcusu oldu. Kulüp ve milli takım kariyerindeki şampiyonlukları ve bireysel ödülleriyle öne çıkan Özdemir; Hande Baladın ve

ABD’li pasör Bergen Reilly gibi voleybolcuların da yer aldığı Red Bull sporcu ailesine katıldı.

Kulüp Kariyerinde Şampiyonluk ve Avrupa Finali

Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Dilay Özdemir, 2022–2023 sezonunda henüz 17 yaşındayken Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükselen Beşiktaş’ın pasörlüğünü üstlendi. Kariyerinde Karayolları forması da giyen milli sporcu, 2025–2026 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde final oynayarak Avrupa ikinciliği elde etti. Özdemir, kulüp kariyerini Eczacıbaşı Peron İstanbul’da sürdürüyor.

“Red Bull’un Desteğini Hissetmek Benim İçin Çok Değerli”

Red Bull ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Dilay, “Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan ve Hande abla gibi başarılı sporcularla aynı çatı altında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kariyerimde ulaşmak istediğim pek çok hedef var. Bu yolda Red Bull’un desteğini hissetmek benim için çok değerli. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım.” dedi.

2023 U19 Dünya Şampiyonası’nda milli takımla gümüş madalya kazanan Özdemir, 2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Red Bull sporcusu aynı turnuvada “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Pasör” seçilerek bireysel performansıyla da dikkat çekti. Dilay ayrıca Ağustos ayında milli takımla Akdeniz Oyunları’nda yenilgisiz şampiyonluk yaşayan takımın da önemli parçalarından biri olarak öne çıktı. 2025 yılında ilk kez A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giyen milli pasör, kariyerindeki yeni döneme Red Bull ailesinin bir parçası olarak adım attı.

Dilay Özdemir’e İlk Hoş Geldin Hande Baladın’dan

Dilay Özdemir’in Red Bull ailesine katılması, milli voleybolcu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın sürpriziyle duyuruldu. Red Bull Back Line için fotoğraf çekimine katıldığını düşünen Özdemir, Hande Baladın’ın çekim alanına gelerek kendisine Red Bull şapkasını takdim etmesiyle sürpriz yaşadı. İkilinin buluştuğu bu anlar, renkli görüntülere sahne oldu.



