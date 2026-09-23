Erdoğan'ın BM'deki sözleri büyük ilgi gördü: "Biz susarsak tarih susmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM’deki konuşması büyük ilgi gördü. Erdoğan, "Biz susarsak tarih susmayacak" diyerek katil rejimin yüzüne çarptığı gerçekler, bebekleri ve kadınları katleden siyonist çeteyi diplomatik arenada darmadağın etti. İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti ve insanlık suçlarını tek tek ifşa eden bu tarihi haykırış, küresel sistemin ikiyüzlülüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi. İşte BM kürsüsünden dünyaya verdiği mesajlar…

“BİZ SUSARSAK TARİH SUSMAYACAK”

BM Genel Kurulu salonunda dünya liderlerine hitap eden Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki insani drama ve uluslararası sistemdeki çifte standart tartışmalarına dikkat çekti.

Erdoğan, mazlumların ve mağdurların hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, konuşmasının en dikkat çeken bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Onlar sanıyorlar ki, biz susarsak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz susarsak, tarih susmayacak. Tarih susarsa, hakikat susmayacak.”

Bu sözler, Erdoğan'ın BM konuşmasının sosyal medyada öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

“VİCDAN AZABINDAN KURTULAMAYACAKLAR”

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer bölüm ise tarih ve vicdan vurgusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeler de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

“MAZLUMLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Erdoğan, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı olarak mazlumların, mağdurların ve kimsesizlerin hakkını savunmayı sürdüreceğini belirtti.

“Rabbim ömür verdikçe, bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onlar için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim” diyen Erdoğan, uluslararası kamuoyuna mesaj verdi.

“HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYIZ”

Konuşmanın sonunda ise Erdoğan'ın “Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz; ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz” sözleri öne çıktı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yaptığı bu vurgular, özellikle sosyal medyada konuşmanın en çok öne çıkarılan bölümleri arasında yer aldı.