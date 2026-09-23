Manisa’daki saldırıdan da rant devşirdiler

HABER MERKEZİ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımız üzerinden bile siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren muhalefet çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen ve okul dışında gerçekleşerek 11 öğrencinin yaralanmasına neden olan münferit hadiseyi dahi bağlamından koparan muhalefet paydaşları, olayı siyasi bir araç haline getirdi. Başta Meral Akşener’in çantacılığını yaparak siyasete adım atan İyi Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit okulun dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. adlı öğrencinin silahlı saldırısını hükümete mal etti.

YENİ VE İYİ PARTİ AT BAŞI

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen saldırıları da ekleyerek Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığının gerekli önlemleri almadığını iddia etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği ‘Ailem güvende’ operasyonlarına göndermeler yaparak, “Ailelerimizin güvenliği” çocuklarımızdan başlar. Sorumluları, okullarımızın ve evlatlarımızın güvenliği için gereken her adımı ivedilikle atmaya çağırıyorum” İfadelerini kullandı. Diğer yandan CHP’nin arka bahçesi konumundaki Türkiye İşçi Partisi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Eğitim İş, Eğitim Sen gibi sarı sendikalar ve sol partiler ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini geliştirdiği, milli ve manevi eğitime desteklerinden dolayı sürekli seküler yobazların hedefinde olan Bakan Tekin’in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye işçi Partisi yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının Ailem güvende operasyonlarını cadı avı şeklinde nitelendirerek hedef alırken Sol Parti ise ülkemize kalifiyeli ara eleman yetiştirmek isteyen MESEM’ler üzerinden MEB’i karalamaya çalıştı.