İlçe kongrelerini bile yapamıyor! Özel'in balonu söndü

Buğra Kardan İstanbul

Türlü şaibelerle oturduğu CHP Genel Başkan koltuğundan mahkeme kararıyla kaldırılınca ortalığı velveleye veren, çaresiz kalınca 90 milletvekilini yanına alarak YP’ye kaçan, mağduru ve mazlumu oynayarak oy devşirmeye çalışan Özgür Özel’in yaldızları bir bir dökülmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan, kendisi de topa giremeyen, gölgesinde siyaset yaptığı Ekrem İmamoğlu’yla anlaşamayan, milletvekillerini ve il başkanlarını tahakkümü altına alamayan, teşkilatlarda alevlenen tartışmaları durduramayan Özel’i şoke eden ise Beyoğlu’ndan gelen haberler oldu.

BEYOĞLU DA KENDİSİNİ SATTI

Özel’in tutuklu olduğu dönemde hamiliğini yaptığı yolsuzluk zanlısı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP’de kalmayı tercih etti. Kendisine sırtını dönen Güney’in tahliye olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısını çalmasıyla şaşkına dönen Özel’i Beyoğlu örgütünde 400 delegeyi seçmek için 2 bin 500 üyeden 192’sinin sandığa gitmesi de fena kızdırdı. Böylece Özel’in YP’de ipleri eline alamadığı, teşkilatlara hakim olamadığı tescillendi. Zonguldak ve Muğla Milas’ın ardından Beyoğlu’nda da delegelerin büyük bölümünün sandığa gitmemesi Özel’in liderliğini tartışmalı hâle getirdi. Gittiği her yerde ilgi görmeyen, YP örgütlerine ve üyelerine bile güven vermeyen Özel için “Balonu erken söndü” ifadesi kullanıldı. 30’a yakın milletvekilinin CHP’ye dönmek için zemin yokladığı öğrenildi. Bunların Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın belediye başkanlarıyla temas hâlinde oldukları, seçilecek yerden aday gösterilmeleri durumunda yuvaya dönecekleri mesajı verdikleri bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli analistler, Özel’in YP’yi kontrol edemediğini vurguladılar. İmamoğlu’nun güdümünden kurtulamayan, lider görüntüsü veremeyen Özel’in siyasi serüveninin yakında bitmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdiler.

CHP’YE DÖNÜŞLER BAŞLAYACAK

Akit’e konuşan CHP’li Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “CHP’ye geri dönüşler olacaktır. İmamoğlu ve Özel, fena yanıldı. Erdoğan’ın yolundan giderek başarılı olacağına inandı. Lâkin Erdoğan’ın öyküsü başkaydı. Erdoğan, şiir okuduğu için cezaevine girmişti. İmamoğlu’nun durumu çok farklı. Bir kere Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi davası siyasi değil, ahlâki bir sorun. Toplumun da anlayışı böyle ki duruşmalarına katılım pek yok. Özel’in de hâli vahim. İmamoğlu’nun gölgesinden kurtulamıyor. YP’yi idare edemiyor. Teşkilatlara hakim olamıyor. Bırakın idarecileri, üyeler dahi Özel’e kulak vermiyor. Onun için mühim olan para toplamak. Gelen bağışları diline doluyor. O bakımdan çok devam etmez. Böyle giderse YP de bölünür. Çünkü Özel, lider olamamıştır. Lider toparlayandır, bir araya getirendir. Ecevit, Baykal, Demirel, Erbakan, Erdoğan liderdir. Bunların yanında Özel’in esamesi okunmaz. Delege seçimlerini dahi tamamlayamamıştır. Özel, arkadaşlarınca terk edildi. İşte Veli Ağbaba’nın, Ali Mahir Başarır’ın, Burhanettin Bulut’un sesi çıkmıyor. Bu üçü nerede? O nedenle toplanma yerinin CHP olduğuna işaret ediyoruz. Duyduğumuza göre 5 milletvekili CHP’ye geçmeyi arzu ediyor. Bunları başkaları da takip edecek gibi görünüyor.”

TEŞKİLATA SÖZ GEÇİREMİYOR

Siyasi Analist Bülent Gürsoy da şunları dile getirdi: “Özgür Özel, başta lider olmuş gibi bir imaj oluşturdu. Ancak kendisinde liderlik vasfı olmadığı açıktı. Çünkü sadece şu ana göre laf üreten bir yanı var. Yine hiperaktif davranışları mevcut ama düzensiz enerjiye sahip. Tabii derli toplu CHP’nin varlığı ve ağırlığı Genel Başkan iken Özel’i iddare ettiriyordu. Şu anda ise CHP’nin varlığı ve ağırlığı olmadığı için o düzensiz enerji görünür hâle geliyor. Özel, mahkeme kararıyla CHP’den kopunca YP’yi kurumsal bir yapıya dönüştürmeye uğraştı ama muvaffak olamadı. Çünkü siyaset buna imkân vermiyordu. YP’nin kurumsallaşması mümkün olmayınca Özel-İmamoğlu rekabeti açığa çıktı. İmamoğlu’yla çatışma, milletvekilleriyle çatışma, il başkanlarıyla hakimiyet kavgası alenileşti. O nedenle Özel, teşkilatları kontrol edemiyor. O nedenle üyeleri toplayıp delegeleri belirleyemiyor. Sistem de iyi değil. Çankaya’dan örnek vereyim. Orada 100 mahalle var. YP’de 30-40 mahalle bir araya getirilerek delege seçimi yapıyor. Demek ki daha taşlar oturmamış. CHP’de öyle bir şey olmaz. CHP’de her mahalle için ayrı seçime gidilir. Buradan da anlaşılıyor ki YP’nin daha alacak aşaması var. Dolayısıyla il ve ilçe kongrelerinde sürtüşmeler olacak. Kurultaya gelince ve yönetim belirdiğinde kendilerine yer bulamayan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi elemanlarından homurtular yükselecek. O zaman da CHP’ye kaçışlar, dönüşler hızlanacak.”