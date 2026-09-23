Siyonist katiller BM'de rezil oldu: Erdoğan konuştu, İsrail heyeti salondan kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81. Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ezber bozan tarihi çıkışına ve terör devleti İsrail’in hezimetine sahne oldu. Gazze’de binlerce kadın ve çocuğu katleden, soykırımcı politikalarıyla dünyayı kana bulayan katil İsrail’in temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adalet ve hakikat haykırışına dayanamadı. Anadolu Ajansı’nın anbean kaydettiği görüntülerde, terör rejiminin heyetinin büyük bir panik ve çaresizlik içinde salonu terk ettiği görüldü.

KÜRSÜDEN GAZZE VE FİLİSTİN UYARISI: "HESAP VERECEKSİNİZ!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden terör devleti İsrail’in Gazze’de yürüttüğü katliamları ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan tiranlığını tüm dünyanın yüzüne çarptı. Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere kararlarını derhal gözden geçirme çağrısında bulunan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın engellemeler nedeniyle iki yıldır Genel Kurul’a katılamamasını da sert bir dille kınadı. Hakkın ve hakikatin sesini duymaya tahammülü olmayan işgalci temsilciler, hakaret gibi gerçekler karşısında çareyi BM salonundan kaçmakta buldu.

DÜNYA KAMUOYUNDAN TOKAT GİBİ TEPKİ: "SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ!"

Siyonist heyetin bu korkakça geri adımı ve salondan kaçışı, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada infiale yol açtı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Gazze’deki masumların kanını elinde taşıyan bu heyetin duruşunu "suçluların gerçeklerden kaçışı" olarak yorumladı. 2020 yılında da dönemin BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan’ın benzer şekilde salonu terk ettiğini hatırlatan uzmanlar, terör devleti İsrail’in diplomatik arenada tamamen yalnızlaştığını ve BM çatısı altında tarihi bir hezimete uğradığını vurguladı.





İşte BM Genel Kurulu'ndaki o anlara ait video altında yapılan öne çıkan uluslararası yorumlar ve Türkçe karşılıkları:

"When the lion roars... The dogs push their tail in their legs and run away."

"Aslan kükrediğinde... Köpekler kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp kaçarlar."

"Rats are running back to their holes when they saw the cat meowing ????"

"Sıçanlar kedinin miyavladığını görünce deliklerine geri kaçıyorlar ????"

"Cockroaches always fear chicken."

"Hamam böcekleri her zaman tavuktan korkar."

"When the pest controller comes, all mice and cockroaches run away."

"İlaçlama görevlisi geldiğinde, bütün fareler ve hamam böcekleri kaçışır."

"When the Lion is roaring, rats and dogs escape."

"Aslan kükrediği zaman fareler ve köpekler kaçar."