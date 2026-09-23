Bir tarafta Gazze'nin acısı, diğer tarafta Boğaz'ın eğlencesi

Dünya kamuoyunun dikkati Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan insani dram vardı. Gazze'deki sivillerin ve çocukların yaşadığı acılar uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, İstanbul'un sosyete çevrelerinde ise bambaşka bir gündem konuşuluyordu.

Ertuğrul Özkök’ün gündeminde ise en önemli konu Contemporary Istanbul Sanat Fuarı dolayısıyla Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısında düzenlenen davet yer almıştı.

Ertuğrul Özkök de katıldığı geceyi köşesine ballandıra ballandıra taşıdı. Ancak yazısında Gazze'deki insani dramdan ziyade davetlilerin fiziksel değişimleri, kıyafet tercihleri, sohbetleri ve yedikleri içtiklerini ön plana çıkarttı.

Kimler incelmiş, kimler gençleşmiş?

Özkök'ün yazısının başlığı bile gecenin hangi ayrıntılarla gündeme taşındığını ortaya koyuyordu: “Kim zayıflamış, kim tarz değiştirmiş?” yazının ana konusunu oluşturuyordu.

Cem ve Ümit Boyner'in fiziksel değişiminden söz eden Özkök, Mehmet Ali Yalçındağ'ın siyah takım elbisesi ve siyah gömleğini de Türkiye’nin gündemine aldı.

Ev sahibi Suzan Sabancı'nın Gianni Versace imzalı elbisesi Özkök’ü hayran bıraktı.

Özkök'ün davetlilerin görünümüne ayırdığı satırlar, Gazze'de yaşanan insani felaketin gölgesinde İstanbul sosyetesinin gündeminin ne kadar farklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Boğaz'daki gecenin gözde ikramı

Gecenin bir diğer dikkat çekici ayrıntısı ise davetlilere sunulan ikramlardı.

Gewcede ne yenilip ne içildiğini ayrıntıları ile yazdı.

Bir tarafta Gazze'de temel gıda maddelerine ulaşmakta güçlük çeken aileler, diğer tarafta Boğaz manzaralı bir yalıda hangi ikramın daha fazla beğenildiğinin konuşulduğu bir gece...

Ortaya çıkan bu tablo, Türkiye'nin ve dünyanın gündemi ile İstanbul'un seçkin davet çevrelerinin gündemi arasındaki mesafeyi de gözler önüne serdi.

139 kişilik davette 45 yabancı konuk

Özkök'ün yazısında yer verdiği bilgilere göre, Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen davetin listesinde 139 kişi bulunuyordu. Bunların 45'ini yabancı konuklar oluşturuyordu.

Dolapdere Grubu'nun sahne aldığı geceye iş, sanat, medya, spor ve gastronomi dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Peki, Boğaz'daki sosyete gecesinde kimler vardı?

Ertuğrul Özkök'ün yazısında aktardığına göre, davete katılan ve kendisinin gecede gördüğünü belirttiği isimler arasında şu kişiler yer aldı:

İş ve finans dünyası

Suzan Sabancı, Cem Boyner, Ümit Boyner, Mehmet Ali Yalçındağ, Arzuhan Yalçındağ, Güler Sabancı, Leyla Alaton, Murat Tabanlıoğlu, Gökhan Eşeli, Aylin Tahincioğlu, Özcan Tahincioğlu, Emine Kamışlı, Erhan Kamışlı, Maria Eliyeşil, Necmettin Eliyeşil, Akın Öngör, Gülin Öngör, Oğuz Satıcı, Berrak Barut, Nezih Barut, Serdar Bilgili, Yasemin Karamancı, Fatih Karamancı, Zeki Kadirbeyoğlu, Mine Alaoğlu, Sedat Alaoğlu, Tilda Tezman, Erol Tezman, Banu Çarmıklı, Hakan Çarmıklı ve Çiğdem Simavi.

Medya, sanat ve kültür dünyası

Ertuğrul Özkök, Hasan Cemal, Ayşe Cemal, Mehmet Yılmaz, Aslı Altan, Demet Müftüoğlu Eşeli, Alphan Eşeli, Rabia Güreli, Ece Dağıstan, Dilek Hanif, Elif Mısırlı, Serdar Gülgün ve Can Akçay.

Gastronomi, müzik ve spor dünyası

Cem Mirap, Okşan Mirap, Fatih Tutak, Carlo Bernardini, Cüneyt Ortan, Yonca Ortan ve Önder Fırat.

Özkök'ün yazısında Sahir Erozan'ın da davetli olduğu, ancak kendisini gecede göremediği belirtildi. Contemporary Istanbul'un kurucularından Ali Güreli'nin ise davette bulunmadığı aktarıldı.

Gazze'deki çocukların acısı sosyete gündemine giremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze'deki insani dramı gündeme taşıdığı bir dönemde, Boğaz'daki davetin Özkök'ün kalemine yansıyan ayrıntıları dikkat çekti.

Yazıda davetlilerin kıyafetlerinden fiziksel değişimlerine, finans çevrelerinin sohbetlerinden yemek tercihlerine kadar pek çok ayrıntıya yer verilirken Gazze'deki çocukların yaşadığı trajediye değinilmedi.

Elbette bir sanat fuarının açılışında insanların bir araya gelmesi veya bir davette ikram sunulması başlı başına eleştiri konusu değil. Ancak dünyanın gözleri önünde yaşanan insani dram karşısında, toplumun önde gelen isimlerinin gündeminde hangi meselelerin yer bulduğu da sorgulanmayı hak ediyor.

Özkök'ün yazısı, bu açıdan yalnızca bir sosyete davetinin izlenimlerini değil, aynı zamanda farklı çevrelerin gündemleri arasındaki derin ayrışmayı da ortaya koydu.