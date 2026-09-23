Uzaya sinyal gönderilmişti: Başka gezegenden cevap geldi

Bilim insanları, Beta Pictoris b’de de Dünya’dakine benzer kuzey ve güney ışıkları olduğu, yüklü parçacıkların gezegendeki atmosferik ve manyetik alanlarla etkileşime girdiği için gerçekleşmiş olabileceğini görüşündeler. 2008 yılında keşfedilen Beta Pictoris yıldızının çevresinde bilinen üç gezegeni bulunduğu, Beta Pictoris b, c ve d olarak yer alan gezegenlerin Jüpiter’in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olduğu biliniyor.