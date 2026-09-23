Uzaya sinyal gönderilmişti: Başka gezegenden cevap geldi
Bilim adamları tarafından uzaya gönderilen sinyallere 63 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenden cevap geldi. Bazı uzmanlar bu sinyallerin kutup ışıklarından gelebileceğini iddia ediyor.
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Bilim adamları tarafından uzaya gönderilen sinyallere 63 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenden cevap geldi. Bazı uzmanlar bu sinyallerin kutup ışıklarından gelebileceğini iddia ediyor.
Dünya dışı varlıkları araştırma konusunda Hardvard’da devam eden araştırmalar kapsamında bilim dünyasını şok eden bir keşif gerçekleştirildi. Gökbilimciler tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilk kez Güneş Sistemi dışında bulunan bir gezegenden doğrudan geldiği tespit edilen radyo sinyalleri algılandı.
63 IŞIK YILI UZAKLIKTAKİ GEZEGENDEN SİNYAL ALINDI Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'ndeki görevli araştırmacılar Dünya’dan neredeyse 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan “Beta Pictoris b” adlı ötegezegenden tekrarlanan kısa radyo dalgaları aldı. Bilim insanları daha öncede gezegenlere ev sahipliği yapan yıldız sistemlerinden radyo sinyalleri almış ancak nereden geldiğini tam olarak bulamamışlardı.
ARAŞTIRMACILAR KUTUP IŞIKLARINDAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİ BELİRTTİ Ancak araştırmacılar sinyallerin dünya dışı varlıklardan değil de kutup ışıklarından kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.
Bilim insanları, Beta Pictoris b’de de Dünya’dakine benzer kuzey ve güney ışıkları olduğu, yüklü parçacıkların gezegendeki atmosferik ve manyetik alanlarla etkileşime girdiği için gerçekleşmiş olabileceğini görüşündeler. 2008 yılında keşfedilen Beta Pictoris yıldızının çevresinde bilinen üç gezegeni bulunduğu, Beta Pictoris b, c ve d olarak yer alan gezegenlerin Jüpiter’in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olduğu biliniyor.
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